Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng: Ứng Hòa ưu tiên hạ tầng, tạo động lực phát triển công nghiệp

Cụ thể,Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã kiểm tra hiện trường các dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Cần Thơ - Xuân Quang; xây dựng hồ điều hòa kết hợp không gian cảnh quan sinh thái xã Ứng Hòa; nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Hòa Lâm - Trung Tú, huyện Ứng Hoà cũ; nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km6+585 đến Km14+780, từ cầu Quảng Tái đến cầu Cống Thần; xây dựng quảng trường, công viên, vườn hoa và Bảo tàng khu Cháy. Đoàn cũng khảo sát các khu công nghiệp: Khu Cháy và Hòa Xá.

Đề xuất 4 tuyến giao thông ưu tiên và 5 khu chức năng

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Ứng Hòa cho biết, xã được thành lập trên cơ sở sắp xếp 8 xã, chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Sau sắp xếp, không gian phát triển được mở rộng, đặt ra yêu cầu tổ chức lại hệ thống hạ tầng, kết nối các khu dân cư và bố trí các khu chức năng phù hợp với định hướng phát triển chung của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra hiện trường một số dự án giao thông trên địa bàn xã Ứng Hòa. Ảnh: Hồng Thái

Đối với các dự án giao thông đang triển khai, xã đề nghị thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn điều chỉnh phạm vi đầu tư, xử lý khối lượng đã thực hiện và xem xét quyết toán theo quy định, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tránh lãng phí.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cần Thơ - Xuân Quang giai đoạn I có chiều dài 12,267km, đã hoàn thành khoảng 9,902km, còn khoảng 2,365km chưa hoàn thành. Xã đề nghị xem xét quyết toán giai đoạn I, đồng thời chấp thuận triển khai giai đoạn II với mặt cắt ngang 42m để tổ chức giải phóng mặt bằng đồng bộ, tránh thu hồi đất nhiều lần đối với cùng các hộ gia đình.

Với dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Hòa Lâm - Trung Tú, huyện Ứng Hoà cũ, đoạn từ đường Cần Thơ - Xuân Quang đi Phú Xuyên, xã đề nghị điều chỉnh ranh giới thực hiện, nghiệm thu và quyết toán khối lượng đã hoàn thành. Đối với dự án nâng cấp tỉnh lộ 428, đoạn từ cầu Quảng Tái đến cầu Cống Thần, khối lượng thực hiện đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Xã kiến nghị điều chỉnh ranh giới, quyết toán khối lượng đã thực hiện và nghiên cứu đầu tư giai đoạn II với mặt cắt ngang 21m.

Về đầu tư hạ tầng giao thông khung, xã Ứng Hòa đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí triển khai 4 tuyến ưu tiên. Trong đó, tuyến Cần Thơ - Xuân Quang trên địa phận xã dự kiến dài 12,6km, mặt cắt ngang 42m, tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng. Tuyến Đỗ Xá - Quan Sơn, đoạn từ đường trục phát triển kinh tế phía Nam đi trục Bắc - Nam, dài khoảng 2,5km, tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng, nhằm tăng cường kết nối các trục giao thông và phục vụ các cụm công nghiệp.

Hai tuyến còn lại gồm đường trục phát triển kinh tế phía Nam xã Ứng Hòa, đoạn từ đường Cần Thơ - Xuân Quang đi phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, dự kiến dài 9,4km, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng; đường trục phát triển kinh tế kết nối từ đường Đỗ Xá - Quan Sơn đến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên, dự kiến dài 9,5km, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng.

Đối với hai tuyến giao thông khác, xã đề xuất tiếp tục quản lý theo quy hoạch, xem xét đầu tư trong giai đoạn sau căn cứ nhu cầu thực tế, tiến độ phát triển các khu chức năng và khả năng cân đối nguồn lực.

Cùng với giao thông, xã đề xuất đầu tư 5 khu chức năng, gồm: Khu du lịch trải nghiệm, điểm trưng bày sản phẩm làng nghề Trạch Xá, diện tích khoảng 3,8ha, tổng mức đầu tư dự kiến 270 tỷ đồng; Bảo tàng khu Cháy, quảng trường kết hợp công viên, vườn hoa, diện tích khoảng 10ha, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng; mở rộng di tích địa điểm An toàn khu Xứ ủy Bắc Kỳ năm 1942 (Chùa Chòng), diện tích khoảng 2,4ha, tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra hiện trường dự án xây dựng hồ điều hòa kết hợp không gian cảnh quan sinh thái xã Ứng Hòa. Ảnh: Hồng Thái

Hai khu chức năng còn lại là hồ điều hòa kết hợp không gian cảnh quan sinh thái xã Ứng Hòa, diện tích khoảng 50ha, tổng mức đầu tư dự kiến 980 tỷ đồng; khu tái định cư tập trung kết hợp khu đấu giá giai đoạn I, tổng diện tích quy hoạch khoảng 111ha, trong đó giai đoạn I thực hiện khoảng 25ha, tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, xã Ứng Hòa đề nghị thành phố xem xét định hướng, hỗ trợ nguồn lực và giao các cơ quan chuyên môn hướng dẫn địa phương hoàn thiện phương án quy hoạch, xác định quy mô, nhu cầu vốn, thứ tự ưu tiên và hình thức đầu tư phù hợp đối với từng khu chức năng.

Đầu tư hạ tầng gắn với thu hút đầu tư, nâng cao đời sống người dân

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các sở, ngành, phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, gắn quy hoạch giao thông với thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam xã Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang) giai đoạn I, đồng chí Trương Việt Dũng thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án, xác định điểm dừng kỹ thuật để nghiên cứu triển khai giai đoạn tiếp theo với quy mô mặt cắt ngang 42m. Việc này nhằm tránh tình trạng người dân phải bàn giao đất nhiều lần, đồng thời bảo đảm đầu tư đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu địa phương hoàn thiện các thủ tục liên quan, xử lý khối lượng đã thực hiện và quyết toán dự án theo quy định.

Đối với dự án nâng cấp tỉnh lộ 428, khi khối lượng thi công đã đạt khoảng 95%, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu hoàn thành phần việc còn lại, kết thúc dự án theo chỉ đạo, đồng thời lưu ý tận dụng nền đường đã đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực khi triển khai các bước tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng làm việc với Đảng ủy, UBND xã Ứng Hòa. Ảnh: Hồng Thái

Về tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư, yêu cầu phối hợp rà soát, bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông. Với các tuyến đường khác, địa phương cần tính toán phương án đầu tư phù hợp, gắn với định hướng phát triển các khu chức năng và khả năng huy động nguồn lực.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa kết hợp không gian cảnh quan sinh thái xã Ứng Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh cần tính toán phương án đầu tư theo giai đoạn, ưu tiên chức năng trữ nước, điều tiết nước, hỗ trợ tiêu thoát nước trước; các hạng mục cảnh quan có thể triển khai sau, phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn. Đầu tư hạ tầng phải gắn với yêu cầu phát triển thực tế của địa phương. Hạ tầng giao thông, thoát nước được cải thiện sẽ góp phần tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, phát triển công nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Đối với các đề xuất xây dựng Bảo tàng khu Cháy, mở rộng di tích địa điểm An toàn khu Xứ ủy Bắc Kỳ năm 1942 (Chùa Chòng) và phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề Trạch Xá, đồng chí Trương Việt Dũng cho biết sẽ tiếp tục trao đổi, xem xét để có ý kiến cụ thể. Riêng khu tái định cư, địa phương cần nghiên cứu phương án tổ hợp đa mục tiêu, gắn với định hướng phát triển không gian sinh thái.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị xã Ứng Hòa tập trung phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng phục vụ công nghiệp, chủ động chuẩn bị điều kiện thu hút đầu tư. Qua đó, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, giúp người dân có sinh kế ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.