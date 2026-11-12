Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hoài Đức

Ngày hội là dịp nhìn lại những kết quả trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thống nhất phương hướng phát triển địa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tham quan, bày tỏ ấn tượng với truyền thống lịch sử, văn hóa của thôn Lai Xá. Ảnh: Hồng Thái

Phát huy sức mạnh đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

Báo cáo tại ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lai Xá Lê Thị Thu Huyền cho biết, Lai Xá nằm ở phía Nam xã Hoài Đức, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Năm 2026, trong phát triển kinh tế, nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng ngành nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái

Đáng chú ý, cán bộ và nhân dân đã đồng lòng đóng góp trên 600 triệu đồng xây dựng cổng chào làng nghề, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương. Trong năm, thôn vận động các loại quỹ được 56,31 triệu đồng; phối hợp trao quà Tết cho các hộ khó khăn với số tiền trên 30 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người ốm đau, tai nạn đột xuất với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.

Phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp tiếp tục được triển khai với sự tham gia tích cực của các chi hội, đoàn thể và nhân dân. Trong năm 2026, thôn Lai Xá đạt 2 giải đặc biệt và 1 giải nhất trong cuộc thi Sáng - xanh - sạch - đẹp do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tặng hoa và quà của thành phố Hà Nội cho thôn Lai Xá. Ảnh: Hồng Thái

Lãnh đạo xã Hoài Đức tặng hoa cho thôn Lai Xá chào mừng Ngày hội đạo đoàn kết dân tộc. Ảnh: Hồng Thái

Phát huy giá trị văn hóa, chủ động nắm bắt cơ hội phát triển

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân thôn Lai Xá.

Đánh giá về những lợi thế của địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng bày tỏ ấn tượng với truyền thống lịch sử, văn hóa của Lai Xá, đặc biệt là Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, làng nghề Nhiếp ảnh, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá và Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Đây là những di sản quý báu, thể hiện chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học và tinh thần sáng tạo của các thế hệ người dân.

Đề cập định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đang triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó khu vực phía Tây ngày càng có vai trò quan trọng, gắn với Đại lộ Thăng Long, các tuyến vành đai, các trung tâm khoa học, công nghệ, giáo dục và dịch vụ mới. Với vị trí và lợi thế của mình, xã Hoài Đức có nhiều cơ hội phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và kinh tế số. Riêng thôn Lai Xá có thể phát huy giá trị văn hóa, làng nghề, di sản khảo cổ và các bảo tàng để phát triển du lịch trải nghiệm, dịch vụ văn hóa, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu của thôn Lai Xá. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức Nguyễn Thanh Bình trao quà cho các gia đình, cá nhân. Ảnh: Hồng Thái

Lãnh đạo xã Hoài Đức trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hồng Thái

Từ định hướng đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cán bộ và nhân dân Lai Xá tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái; cùng bàn bạc, thực hiện và giám sát các công việc chung, xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cũng đề nghị địa phương tiếp tục gìn giữ nếp sống văn minh, bảo vệ cảnh quan, môi trường, phát huy giá trị di tích, bảo tàng, làng nghề; quan tâm chăm lo người cao tuổi, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã Hoài Đức tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng; công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, tạo điều kiện để người dân học nghề, phát triển kinh doanh, chuyển đổi sinh kế và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần đại đoàn kết, cán bộ, đảng viên và nhân dân Lai Xá sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, giữ gìn những giá trị quý báu của cha ông, chủ động nắm bắt cơ hội mới, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, hạnh phúc.

Thay mặt Chi bộ và nhân dân thôn Lai Xá, Bí thư Chi bộ thôn Lai Xá Đỗ Thị Bích Khương khẳng định, Chi bộ nghiêm túc tiếp thu, đưa những nội dung phù hợp vào nghị quyết, chương trình công tác, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững đoàn kết, thống nhất; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, giữ gìn môi trường và chăm lo đời sống cộng đồng.