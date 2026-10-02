Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu: Sự thành công của doanh nghiệp là thành công của Thủ đô

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Doanh nhân Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng mới. Theo lãnh đạo thành phố, chủ đề "liên kết vùng, kiến tạo động lực không gian tăng trưởng hai chữ số" hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Luật Thủ đô sửa đổi cũng như quy hoạch phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.

Lần đầu tiên, Luật Thủ đô dành hẳn một chương cho "Vùng Thủ đô" cùng cơ chế đặc thù về Quỹ phát triển Vùng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố lân cận tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, giải quyết các vấn đề môi trường liên vùng và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ.

Ông Nguyễn Xuân Lưu,Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2026 phiên cấp miền tại Hà Nôi.

Hà Nội không chỉ phát triển riêng lẻ mà đóng vai trò đầu tàu, sẵn sàng đóng góp nguồn lực lớn hơn để cùng các địa phương trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc cùng bứt phá. Sự hợp lực này tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng quy mô, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo thành phố khuyến nghị cộng đồng doanh nhân cần nghiên cứu kỹ "3 trụ cột" phát triển của Hà Nội hiện nay: Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch Thủ đô. Việc nắm chắc các định hướng này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tìm kiếm cơ hội, đón đầu các dòng vốn đầu tư và tối ưu hóa kế hoạch kinh doanh.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng GRDP ấn tượng, riêng quý III đạt 10,02% và 9 tháng đạt 8,85%. Toàn thành phố có hơn 24,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 172 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 97 nghìn đơn vị.

Để duy trì đà tăng trưởng, Hà Nội đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công với định hướng một đồng vốn nhà nước sẽ dắt 4 đồng vốn ngoài ngân sách, tập trung vào hạ tầng giao thông và các dự án trọng điểm. Đồng thời, thành phố dành 2-3% ngân sách cho phát triển khoa học công nghệ, phấn đấu nâng con số này lên 4% (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Hà Nội đang triển khai cơ chế dành diện tích đất tại tất cả các khu công nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ cao. Thành phố cũng tích cực tháo gỡ khó khăn về tín dụng, thủ tục hành chính và đẩy mạnh tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo khoảng trống thị trường cho khu vực tư nhân phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định chính quyền sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh nhanh chóng các quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Với tinh thần "luôn mở cửa", Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nhân yên tâm đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.