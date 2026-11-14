Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại Chuyên Mỹ

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tặng hoa chúc mừng thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ. Ảnh: Hồng Thái

Lãnh đạo xã Chuyên Mỹ tặng hoa cho thôn Vân Từ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Hồng Thái

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh

Báo cáo tại ngày hội, Trưởng thôn Vân Từ (xã Chuyên Mỹ) Nguyễn Đình Tuấn cho biết, thôn được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Thượng, Vực, Ứng Cử từ ngày 1-7-2026, hiện có 847 hộ, diện tích tự nhiên 2,6km². Năm 2026, thôn được công nhận danh hiệu Làng văn hóa. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với phát triển kinh tế, thôn chú trọng chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các quỹ đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ chăm sóc trẻ em, vì người nghèo và hoạt động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai đều được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì. Toàn thôn có 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ sử dụng nước sạch. Công tác vệ sinh môi trường được tổ chức thường xuyên, các tuyến đường tự quản được duy trì xanh, sạch, đẹp; kết quả chấm điểm phong trào thôn sáng - xanh - sạch - đẹp đạt trên 95/100 điểm.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái

Bên cạnh kết quả đạt được, thôn vẫn còn một số hạn chế như vệ sinh môi trường ở một số hộ chưa bảo đảm, một số tuyến đường xuống cấp, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa đồng đều; phát triển kinh tế chưa thực sự bền vững, vẫn còn hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2027, thôn Vân Từ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu có từ 98% số hộ trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đoàn kết là nền tảng, chủ động khai thác tiềm năng phát triển

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ vui mừng khi được về dự, chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Vân Từ. Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, nét đẹp nổi bật của văn hóa làng quê chính là tình làng, nghĩa xóm, tinh thần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Đây là giá trị đặc trưng, tạo nên sự gắn bó trong cộng đồng dân cư nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cho biết, qua 10 tháng năm 2026, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó hai chỉ tiêu quan trọng là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công cơ bản hoàn thành. Những kết quả này tạo nguồn lực cho phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội, có sự đóng góp của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Đề cập việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân cấp, phân quyền ngày càng nhiều. Mô hình mới giúp chính quyền gần dân, sát dân hơn, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nghiên cứu những cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện của các xã, phường.

Đối với việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, dù có những thay đổi về tổ chức, nhân sự và phương thức hoạt động, điều quan trọng là phải giữ vững sự ổn định, phát huy vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ, trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận. Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu mong muốn cán bộ cơ sở và nhân dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển. Thành phố cũng quan tâm đến chế độ, chính sách đối với những người từng đảm nhiệm công việc ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tặng quà cho thôn Vân Từ. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao quà cho các gia đình, cá nhân. Ảnh: Hồng Thái

Nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đánh giá cao những nét đặc sắc trong hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương. Đồng chí cho rằng, ngày hội không chỉ có phần lễ mà còn có các hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, góp phần thắt chặt tình cảm giữa các gia đình, dòng họ và người dân trong thôn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, đoàn kết phải bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi khu dân cư; mỗi người cần thống nhất giữa lời nói và việc làm, chân thành, trách nhiệm, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Khi tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, những mâu thuẫn sẽ được giải quyết, cộng đồng thêm gắn bó, đồng thuận.

Về định hướng phát triển, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu đề nghị xã Chuyên Mỹ chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, nâng cao thu nhập và từng bước phát huy nội lực. Thay vì chỉ trông chờ nguồn hỗ trợ, các địa phương cần tính toán cách tạo ra nguồn thu, đóng góp trở lại cho thành phố, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách hỗ trợ.

Lãnh đạo xã Chuyên Mỹ trao giấy khen cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu gợi mở, với lợi thế gần khu vực đô thị, xã Chuyên Mỹ có thể nghiên cứu phát triển mô hình trồng cây xanh, cây cảnh, cây công trình để đáp ứng nhu cầu của các khu đô thị trong tương lai. Việc lựa chọn cây trồng, tổ chức sản xuất cần được tính toán từ sớm, phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời, địa phương cần nghiên cứu các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chuyên Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đề xuất những mô hình phát triển thiết thực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại ngày hội, lãnh đạo thành phố và xã Chuyên Mỹ đã tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Vân Từ; trao các phần quà của thành phố tặng các gia đình...