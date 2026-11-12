Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc làm việc với Sở Công Thương Hà Nội. Ảnh: Hồng Thái

Công nghiệp, thương mại duy trì đà tăng trưởng

10 tháng năm 2026, hoạt động công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu của Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng quan trọng để Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% cả năm. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt kịch bản đề ra, đòi hỏi ngành Công Thương phải tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt trong hai tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2026 tăng 9% so với cùng kỳ. Riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 10 tăng 10,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 916 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2%; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 18,619 tỷ USD, tăng 8,6%; trong khi nhập khẩu đạt 53,658 tỷ USD, tăng 39,1%. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 4,92%, cao hơn mục tiêu kiểm soát dưới 4,5% của cả năm. Sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 25,2 tỷ kWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Trong 2 tháng cuối năm, Sở Công Thương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường xuất khẩu và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, tăng cường tiết kiệm năng lượng và bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Hồng Thái

Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế Thủ đô năm 2026.

Xúc tiến thương mại phải đi vào thực chất

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu ngành Công Thương tập trung khắc phục những hạn chế, đổi mới cách thức xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến thương mại cần đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng tổ chức nhiều chương trình nhưng hiệu quả mang lại chưa rõ nét. Đối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, Sở Công Thương cần chủ động phối hợp, xác định rõ từng thị trường, từng địa bàn có tiềm năng để tăng cường kết nối doanh nghiệp.

Các hoạt động kết nối phải có nội dung cụ thể, xác định rõ đối tác, nhu cầu hỗ trợ và kết quả đầu ra. Thành phố phải nắm rõ doanh nghiệp nào đã được kết nối, thị trường nào có khả năng mở rộng xuất khẩu, những khó khăn nào cần tháo gỡ. Mỗi chương trình xúc tiến thương mại phải được đánh giá bằng kết quả thực tế, không chỉ dừng ở số lượng cuộc gặp hay hoạt động tổ chức.

Đối với phát triển hạ tầng thương mại, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào hệ thống chợ, khu thương mại và các điểm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Việc triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh là tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng. Thành phố tập trung vào những mặt hàng, lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người sản xuất trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở kinh phí mà cần thiết thực, từ địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất đến kết nối đầu ra cho sản phẩm.

Đặc biệt, ngành Công Thương cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, bảo đảm nguồn cung dồi dào, chất lượng, giá cả hợp lý. Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn của các địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn hàng chất lượng.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể trong tháng 11 và tháng 12-2026, xác định rõ nội dung công việc, đơn vị chủ trì, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Mỗi nhiệm vụ phải có kết quả kiểm đếm, đánh giá cụ thể, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại cuộc làm việc với một số doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu lớn. Ảnh: Hồng Thái

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phân phối, cung ứng hàng hóa phát triển

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã làm việc với một số doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu lớn về tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời làm việc với một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối, cung ứng hàng hóa về tình hình bán buôn, bán lẻ, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp bảo đảm nguồn cung, phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu dùng.

Tại cuộc làm việc với một số doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu lớn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các sở, ngành và doanh nghiệp cùng phân tích, đánh giá thực chất những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, thuế, đất đai và thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

“Mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế đòi hỏi chính quyền thành phố phải đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố cần được các sở, ngành phối hợp giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền phải có kiến nghị cụ thể với các bộ, ngành trung ương”, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Đối với vấn đề hoàn thuế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian xử lý, bảo đảm quyền lợi và dòng tiền cho doanh nghiệp. Thành phố cũng sẽ xem xét các cơ chế hỗ trợ phù hợp, trong đó có phương án ứng trước tiền hoàn thuế nếu đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị doanh nghiệp tổng hợp kiến nghị bằng văn bản, phân tích rõ những quy định cần sửa đổi, bổ sung và những thủ tục trước đây được thực hiện hiệu quả nhưng nay không còn được áp dụng, như việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công Thương, tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Quang cảnh cuộc làm việc của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu với một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối, cung ứng hàng hóa. Ảnh: Hồng Thái

Tại cuộc làm việc với một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối, cung ứng hàng hóa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, phát huy vai trò của hệ thống phân phối, bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các doanh nghiệp phối hợp xây dựng mạng lưới cung ứng, phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết giữa bán buôn và bán lẻ; đồng thời tạo điều kiện để hàng hóa của doanh nghiệp Hà Nội tiếp cận thị trường các tỉnh, thành phố. Thành phố sẽ hỗ trợ kết nối, tháo gỡ khó khăn về vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nhất là trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cũng đề nghị doanh nghiệp hưởng ứng chương trình kích cầu, khuyến mại, đẩy mạnh truyền thông, sớm công khai các điểm bán bình ổn giá và chương trình giảm giá. Qua đó, bảo đảm người dân được tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý; doanh nghiệp có thêm cơ hội tăng trưởng, thành phố ổn định thị trường và phát triển kinh tế.