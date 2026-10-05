Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn: Tập trung cao độ, hoàn thiện các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5

Đó là các dự án: Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ; đường Vành đai 2,5.

Rà soát toàn tuyến Vành đai 1

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được UBND thành phố Hà Nội thông xe kỹ thuật ngày 28-8-2026. Từ đó đến nay, đơn vị thi công tiếp tục thực hiện các phần việc theo kế hoạch, đặc biệt là triển khai thi công phần đường bên phải, đoạn từ Láng Hạ đến đường Nguyễn Chí Thanh, đã cơ bản hoàn thành thảm mặt đường, đang hoàn thiện sơn kẻ đường, tổ chức giao thông, lắp biển báo, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: PV

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố (chủ đầu tư dự án) đang tập trung cao độ thi công 2 cầu vượt (tại Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh), phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể những hạng mục đã hoàn thành, những nội dung phải bổ sung; đồng thời rà soát toàn tuyến, bảo đảm người dân lưu thông an toàn. Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu phương án tổ chức giao thông. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Xây dựng để bàn giao, nghiệm thu.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn cũng yêu cầu các phường liên quan phối hợp giải tỏa phương tiện dừng, đỗ trên tuyến, bảo đảm cảnh quan và trật tự, văn minh đô thị.

Quyền Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV

Liên quan dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phường Ô Chợ Dừa tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 10-10-2026. Đồng thời, phường khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan hoàn thành việc phê duyệt dự án, báo cáo UBND thành phố, bảo đảm khi có mặt bằng là triển khai dự án ngay, không để chậm trễ.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn đặc biệt lưu ý việc bố trí tái định cư phải được thực hiện công khai, rõ ràng về nguyên tắc, diện tích và phương án bố trí cho người dân. Các cơ quan chức năng phải phối hợp hướng dẫn để phường có căn cứ thực hiện.

Đối với khu tái định cư phục vụ các hộ dân liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu phường Thượng Cát báo cáo cụ thể kế hoạch, tiến độ tổ chức thi công từng hạng mục từ nay đến ngày 31-12. Phường phải có kế hoạch cụ thể để giám sát và thực hiện đúng cam kết.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Phạm Hải Bình phát biểu tại cuộc họp về dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: PV

Rõ tiến độ từng đoạn tuyến Vành đai 2,5

Đối với dự án đường Vành đai 2,5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung làm rõ tiến độ dự án, nhất là những đoạn chưa thể hoàn thành theo yêu cầu. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung cao độ từ nay đến ngày 10-10, có phương án tổ chức giao thông tương ứng.

Với những vị trí có thể hoàn thành sớm, cần khẩn trương đưa vào khai thác, nhưng phải bảo đảm an toàn, tránh phát sinh xung đột giao thông.

Một trong những vấn đề được Phó Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý là việc hoàn thành từng đoạn tuyến phải gắn với khả năng tổ chức giao thông thực tế. Theo đó, Sở Xây dựng phải rà soát, xây dựng phương án tổ chức giao thông cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các vị trí giao cắt giữa các địa bàn, xác định rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý, không để xảy ra tình trạng địa bàn này chờ địa bàn khác. Với những nút giao đã nằm trong phạm vi dự án, cần rà soát lại hồ sơ thiết kế, thống nhất với Công an thành phố và Sở Xây dựng phương án tổ chức giao thông tạm thời khi đưa đoạn tuyến vào khai thác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: PV

Đặc biệt, đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Xây dựng kiểm soát chặt tiến độ, thường xuyên cập nhật tình hình, kiểm tra thực tế toàn tuyến vào ngày 7-10 và báo cáo những vấn đề phát sinh. Trong đó, phải xây dựng phương án phân luồng, di chuyển phù hợp, lựa chọn các đoạn tuyến có thể bảo đảm điều kiện thực tế.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trên toàn tuyến, nhất là khu vực các đoạn tuyến đang thi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn giao các đơn vị phối hợp với Công an thành phố thống nhất tiến độ, phương án tổ chức giao thông, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Mục tiêu là vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa bảo đảm an toàn, hiệu quả khi từng đoạn tuyến đủ điều kiện đưa vào khai thác.

“Thời gian còn lại rất ngắn, do đó các sở, ngành, đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, kiểm soát chặt tiến độ, bảo đảm thông xe kỹ thuật vào ngày 10-10”, đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.