Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai trao quyết định và tặng hoa cho tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lê Trường Sơn. Ảnh: H.A

Ngày 10/11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn, được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai Lê Trường Sơn bày tỏ quyết tâm nỗ lực, nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao, với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm và biên chế giai đoạn 2027 - 2031, bảo đảm phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lê Trường Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Dũng

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị ông Lê Trường Sơn khẩn trương tiếp nhận, triển khai công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy sẽ cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 9/11, UBND thành phố Đồng Nai cũng tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ tại một số sở, ngành.

Theo đó, ông Trần Trọng Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố.

Cùng ngày, UBND thành phố bổ nhiệm ông Đồng Hoài Nam, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 9/11/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.