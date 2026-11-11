Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại 7 xã, phường

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, toàn thành phố đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 213.500 người thuộc diện xã, phường tổ chức khám, đạt 86,4% với 67/93 xã, phường hoàn thành tiến độ. Tính chung trên toàn thành phố, có hơn 2,7 triệu lượt người được khám trong năm 2026 dưới nhiều hình thức khác nhau, đạt 88,65%. Tuy nhiên, vẫn còn 26 xã, phường chưa đạt chỉ tiêu tiến độ, trong đó có phường Hội An Đông đạt 85,7% và Hội An Tây đạt 70,2% của nhóm 7 đơn vị dự họp; trong khi An Hải và Hội An đã hoàn thành 100%, còn Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Tân Hiệp đều vượt mốc 90%.

Đối với công tác phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, tỷ lệ bao phủ của toàn thành phố đạt 95,33% và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (dù vẫn còn 20 địa phương chưa đạt mức yêu cầu). Trong đó, riêng nhóm 7 xã, phường dự họp có 5 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu (xã Tân Hiệp đạt tuyệt đối 100%), trong khi An Hải dừng lại ở mức 94,55% và Sơn Trà đạt 94,37%. Về chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH), thành phố ghi nhận hơn 628.900 người tham gia, đạt 99,12% kế hoạch năm và còn thiếu hơn 5.500 người để về đích. Tại 7 địa phương dự họp, Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn và Tân Hiệp đã hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, trong khi ba phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây chưa hoàn thành.

Trên lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 6-11-2026, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố đạt 85,27%, trong khi cấp xã, phường đạt 71,65%. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 của 7 xã, phường dự họp còn rất thấp, đặc biệt tại Sơn Trà ghi nhận 0%, Hội An Tây đạt 41,86% và Hội An Đông đạt 55,05%. Đối với nguồn vốn năm 2026, có tới 4 địa phương gồm Hội An Đông, Hội An, Hội An Tây và Tân Hiệp có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cấp xã.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc biệt là 26 đơn vị chưa đạt tiến độ, phải khẩn trương rà soát lập danh sách người chưa khám và phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế để bố trí nhân lực, thời gian thuận lợi. Các địa phương khu vực miền núi cần chủ động phương án ứng phó thời tiết và giao thông nhằm tránh bỏ sót người dân chưa được khám. Lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý phường Hội An Đông và Hội An Tây phải tổ chức khám bổ sung, phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 1-12-2026.

Bên cạnh đó, giao Sở Nội vụ rà soát, thống kê số lượng người lao động (NĐ) chưa được khám để tham mưu yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc quy định khám sức khỏe định kỳ. Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế đẩy nhanh việc khám sức khỏe cho hơn 180.000 học sinh còn lại cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học, hoàn thành 100% trước ngày 1-12-2026. Sở Y tế tham mưu văn bản gửi Công an thành phố và các lực lượng vũ trang thống kê tình hình khám sức khỏe của lực lượng mình.

Liên quan đến các chỉ tiêu bảo hiểm, BHXH thành phố được giao chủ trì hỗ trợ 20 địa phương chưa hoàn thành; đặc biệt lãnh đạo hai phường An Hải và Sơn Trà phải trực tiếp chỉ đạo, vận động để hoàn thành mục tiêu trong năm 2026. Lãnh đạo thành phố giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác phát triển BHXH; Chủ tịch các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH năm 2026 tại địa phương. Đối với các phường dự họp chưa hoàn thành chỉ tiêu gồm Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây cần rà soát lại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bắt buộc, phân loại NĐ chưa tham gia BHXH tự nguyện và phát huy vai trò của tổ dân phố, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền trực tiếp.

Về giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương phải khẩn trương đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán nguồn vốn kéo dài năm 2025 và nguồn vốn năm 2026, đồng thời chủ động đề xuất điều chuyển vốn đối với những dự án chậm trễ. Để chuẩn bị cho năm 2027, đề nghị các địa phương, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án khởi công trong năm 2027, trình phê duyệt trước ngày 30-11-2026 để đủ điều kiện bố trí vốn. Giao Sở Tài chính ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án đã đủ điều kiện.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm khác, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW có tiến độ chậm để giải ngân tối đa kinh phí được giao trong năm 2026. Chương trình Mục tiêu quốc gia cần được đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kéo dài và xử lý dứt điểm các vướng mắc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ dẫn đến việc hoàn trả hoặc hủy dự toán do nguyên nhân chủ quan. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch ghi nhận sự nỗ lực của xã Tân Hiệp khi đã đạt 41 trên tổng số 47 chỉ tiêu, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các mục tiêu còn lại trong năm 2026.

Cuối cùng, đối với công tác quản lý nhà, đất dôi dư, lãnh đạo thành phố đề nghị Chủ tịch UBND 7 xã, phường cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bàn giao và khai thác hiệu quả, tuyệt đối không để tài sản công bỏ trống, xuống cấp hay lãng phí.