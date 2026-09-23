Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo về các dự án khu đô thị, nhà ở tại phường Việt Trì, Xuân Hòa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đất ở cho các hộ gia đình quân đội (tên thương mại là dự án Đại Lải Lumina) tại phường Xuân Hòa.

Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng đề xuất, nhằm xây dựng khu nhà ở thương mại, ưu tiên bán cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang trong Bộ Quốc phòng.

Theo hồ sơ, khu đất có diện tích khoảng 55,07ha, trong đó, diện tích thực hiện dự án khoảng 54,89ha; quy mô dân số khoảng 5.000 người. Đất ở có diện tích khoảng 19,24ha, tổng diện tích sàn hơn 440.341m2 với tổng số 1.458 căn. Trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 627 căn trên diện tích 15,28ha; nhà ở xã hội khoảng 831 căn trên diện tích 3,96ha, chiếm khoảng 20,6% diện tích đất ở.

Dự án còn bố trí các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, cây xanh, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.886 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 433 tỷ đồng, vốn huy động hơn 2.453 tỷ đồng. Dự kiến, dự án được triển khai từ quý III/2026 đến hết năm 2030, chia làm 2 giai đoạn.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Tòa nhà trung tâm Hòa Phong (HOA PHONG CENTER) tại Lô OHH1 - Khu đô thị Hòa Phong, đường Hòa Phong kéo dài C9-E7, phường Việt Trì. Nhà đầu tư đề xuất là Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Hà Land.

Dự án được thực hiện trên diện tích 4.069m2, diện tích xây dựng công trình dự kiến khoảng 2.408m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 51.000m2. Công trình gồm 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, dự kiến cung cấp 396 căn hộ chung cư, đáp ứng quy mô dân số trên 1.300 người. Sản phẩm của dự án gồm căn hộ chung cư thương mại để bán, cho thuê và diện tích thương mại, dịch vụ tại khối đế.

Tổng vốn đầu tư dự án 950,1 tỷ đồng, gồm 250 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 700,1 tỷ đồng vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm; dự kiến hoàn thành trong quý III/2029.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và nhà ở; phương án quy hoạch, tổ chức không gian, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm sự đồng bộ với định hướng phát triển đô thị.

Các ý kiến cũng đề nghị rà soát kỹ tính khả thi của dự án, tiến độ thực hiện, nhu cầu về nhà ở, các công trình tiện ích và giải pháp bảo đảm hiệu quả đầu tư, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung, thủ tục đối với từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai.

Đối với Dự án Đại Lải Lumina, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chuyên môn nghiên cứu lại tên gọi dự án, bảo đảm phù hợp với các quy định, hướng dẫn hiện hành. Nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tính toán hợp lý giữa diện tích phát triển nhà ở và diện tích dành cho cảnh quan, cây xanh, mặt nước; chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác và phát huy vẻ đẹp tự nhiên của khu vực hồ Đại Lải. Quá trình nghiên cứu, triển khai cần hướng tới hình thành không gian đô thị có cảnh quan hài hòa, phát huy tiềm năng du lịch sinh thái của khu vực, tạo điểm nhấn và nâng cao hiệu quả tổng thể của dự án.

Đối với Dự án Tòa nhà trung tâm Hòa Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá dự án phù hợp với yêu cầu thực tế, khi triển khai sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, thương mại, dịch vụ, đồng thời tạo điểm nhấn, làm đẹp cảnh quan đô thị tại khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện phương án dự án phải tính toán, bố trí đầy đủ diện tích dành cho đỗ xe, bảo đảm tỷ lệ theo quy định, đáp ứng nhu cầu của cư dân và hoạt động thương mại, dịch vụ; đồng thời tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạn chế gây áp lực lên hạ tầng giao thông khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Cũng tại hội nghị, Sở Xây dựng trình dự thảo Quyết định phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Dự thảo tập trung phân cấp cho UBND cấp xã một số nhiệm vụ về đánh giá an toàn công trình, xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, giải quyết sự cố và xem xét kéo dài thời hạn sử dụng công trình, Qua đó, xác định rõ trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã, tạo cơ sở để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.