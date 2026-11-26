Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 3, phường Nông Trang được lập trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch tỉnh Phú Thọ và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040. Đồng thời, kế thừa các quy hoạch, dự án có liên quan, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, cải tạo, chỉnh trang khu vực hiện hữu và tổ chức các khu vực phát triển mới trên địa bàn phường.

Theo đó, tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch là 1.281,62ha; dự báo dân số đến năm 2040 khoảng 90.000-95.000 người. Quy hoạch phân khu được tổ chức không gian theo mô hình “Đô thị văn hóa - dịch vụ hỗ trợ công nghiệp - sinh thái thích ứng nước” với 3 trục cảnh quan chính là: Trục Minh Phương - Thụy Vân, trục Âu Lạc, trục Trường Chinh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo quy hoạch Phân khu số 3, phường Nông Trang.

Quy hoạch được hoàn thiện theo các quy định của pháp luật hiện hành, các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nội dung đồ án quy hoạch phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Các chỉ tiêu sử dụng đất bảo đảm tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và các dự án có liên quan.

Đồ án đã được xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư liên quan; được UBND phường Nông Trang, đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bảo đảm về trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định. Nội dung, thành phần hồ sơ đồ án bảo đảm tuân thủ theo Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho ý kiến vào quy hoạch Phân khu số 3, phường Nông Trang.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ phạm vi, ranh giới quy hoạch; quy mô và phân bố dân số; cơ cấu sử dụng đất; tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; phương án bố trí, cân đối và sử dụng chung hệ thống hạ tầng xã hội; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận; yêu cầu bảo vệ môi trường và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao UBND phường Nông Trang tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, phối hợp cùng Sở Xây dựng rà soát và cập nhật các đề xuất quy hoạch vào đồ án chung.

Trong đó, đồng chí lưu ý: Tính toán lại khẩu độ cống, độ dốc và kênh dẫn tiêu thoát nước để cập nhật vào đồ án quy hoạch, khắc phục hệ thống tiêu thoát nước tại khu vực phường và một số khu đô thị mới hiện đang bộc lộ nhiều bất cập. Tính toán các trục quy hoạch giao thông thông suốt nhằm tránh tình trạng ùn ứ, nhất là tại các khu vực trung tâm và lân cận trường học.

Phối hợp nghiên cứu phương án kết nối tuyến đường sắt đô thị, bổ sung mạng lưới xe buýt công cộng hợp lý nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giảm áp lực cho phương tiện cá nhân.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng định hướng mở mới hoặc nâng cấp các trục đường hiện hữu để phát triển dịch vụ, thương mại đô thị; khai thác lợi thế tiếp giáp Khu công nghiệp Thụy Vân để tạo động lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Đồng thời, xác định rõ bản sắc và lợi thế riêng của phường Nông Trang trong tổng thể phát triển chung; ưu tiên quy hoạch các khu vực phát triển mới đồng bộ ngay từ đầu.

Đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, rà soát cơ sở pháp lý và thẩm quyền xử lý đối với bãi rác tồn đọng tại phường Vân Phú; tiếp tục hướng dẫn UBND phường Nông Trang hoàn thiện quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cho ý kiến đối với chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Phong Châu và các vùng phụ cận, huyện Phù Ninh đến năm 2035, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng bổ sung phương án để địa phương triển khai trong thời gian sớm nhất.