Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 2.909 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực trọng tâm như: Công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã; sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập; bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản...

Dự kiến đến hết năm 2026, xã Tam Dương vượt 1/8 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030; đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt trên 10%; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 280 tỷ đồng, vượt 76,5% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn được giao; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vượt gần 2,5% kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực. Xã đã hoàn thành chuẩn hóa 100% hồ sơ đảng viên; tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 99,56%. Đối với 129 chỉ tiêu được Ban Thường vụ Đảng ủy giao cho 19 đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tính đến ngày 20/11, toàn xã đã hoàn thành 109 chỉ tiêu, đạt 84,5%.

Các đại biểu tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương năm 2026.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số KPI hằng quý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Kiểm điểm là dịp để tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhìn nhận toàn diện, khách quan, thực chất về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết, thống nhất; đánh giá đúng những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, xây dựng; không né tránh, nể nang, không đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Trong đó, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Cùng với đó, tập trung đánh giá thực chất việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, bảo đảm đầy đủ nội dung, đúng quy trình và quy định.