Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh tiếp, làm việc với doanh nghiệp và trường đại học Nhật Bản

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh với đại diện doanh nghiệp và trường đại học Nhật Bản.

Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành, cơ quan của tỉnh.

Về phía đoàn công tác có ông Yukinori Katori - Giám đốc kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển Công ty Tsumura & Co; Giáo sư Takeshi Kasai - Cố vấn điều hành kiêm Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế với Việt Nam cùng đại diện một số bộ phận trực thuộc Công ty Tsumura & Co và Trường Đại học Y tế và Phúc lợi quốc tế Nhật Bản.

Hai bên trao đổi về kết quả hợp tác thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tiềm năng, lợi thế phát triển dược liệu của tỉnh Lào Cai.

Hiện nay, Lào Cai đứng đầu cả nước về diện tích trồng quế với 148 nghìn ha vùng nguyên liệu, trong đó có 24 nghìn ha quế hữu cơ. Chất lượng quế của tỉnh được đánh giá đứng đầu khu vực, với hàm lượng tinh dầu cao. Năm 2025, sản lượng khai thác đạt hơn 47 nghìn tấn vỏ quế khô, 188 nghìn tấn cành, lá quế và hơn 2 triệu m³ gỗ, phụ phẩm từ gỗ quế.

Các sản phẩm chế biến từ quế của Lào Cai được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu. Nổi bật trong hoạt động hợp tác quốc tế là dự án chế biến quế của Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà, có 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng, mới đi vào hoạt động trong quý III/2026.

Đại diện hai bên trao đổi những nội dung hợp tác cụ thể.

Đối với lĩnh vực y học cổ truyền, tỉnh Lào Cai có khoảng 1.000 loài cây thuốc, trong đó khoảng 70 loài thuộc diện quý hiếm; tổng diện tích sản xuất dược liệu gần 7.000 ha. Y học cổ truyền được triển khai tại nhiều tuyến y tế, trong đó có một bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh khẳng định Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Đồng chí đề nghị Công ty Tsumura & Co, cần xác định rõ nhu cầu, tiêu chuẩn và định hướng thu mua quế; nghiên cứu khả năng hình thành mối liên kết ổn định với các vùng nguyên liệu, hợp tác xã và người dân Lào Cai; trao đổi khả năng phối hợp kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đánh giá vùng nguyên liệu; hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ trong các khâu sơ chế, bảo quản, chiết xuất và tinh chế, từng bước nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng sản phẩm quế; đồng thời tăng cường hợp tác về y học cổ truyền.

Các đại biểu tặng quà lưu niệm.

Đối với Trường Đại học Y tế và Phúc lợi quốc tế Nhật Bản, đồng chí đề nghị đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; nghiên cứu cơ chế phù hợp để học sinh, sinh viên Lào Cai có cơ hội tiếp cận các chương trình học bổng y khoa của nhà trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yukinori Katori - Giám đốc kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển cho biết, Công ty Tsumura đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của nền y học cổ truyền Việt Nam. Công ty có quan hệ hợp tác hơn 30 năm với các vùng trồng quế tại Việt Nam, trong đó có Lào Cai (Yên Bái cũ).

Doanh nghiệp mong muốn mở rộng vùng trồng quế hữu cơ, đồng thời phát triển thêm nhiều loại cây dược liệu có khả năng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Công ty Tsumura cam kết tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao giá trị dược liệu Việt Nam thông qua công nghệ và chuỗi giá trị Kampo; thực hiện truy xuất nguồn gốc, áp dụng tiêu chuẩn dược liệu Tsumura GACP, nâng cao và bảo đảm tính đồng nhất về chất lượng sản phẩm. Công ty cũng sẽ đóng góp vào quá trình tích lũy bằng chứng khoa học về hiệu quả và độ an toàn khi phát triển thuốc có nguồn gốc từ nguyên liệu của Việt Nam, trong đó có Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh Lào Cai và Đoàn công tác của Công ty Tsumura & Co, Trường Đại học Y tế và Phúc lợi quốc tế Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm.

Chiều 9/10, Đoàn công tác của Công ty Tsumura & Co và Trường Đại học Y tế và Phúc lợi quốc tế Nhật Bản khảo sát vùng quế tại xã Trấn Yên, nơi Công ty Tsumura đang thu mua quế làm nguyên liệu sản xuất thuốc; đồng thời thăm Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Thông tin về Công ty Tsumura Nhật Bản Công ty Tsumura Nhật Bản được thành lập năm 1893, là một trong những công ty sản xuất dược phẩm truyền thống lâu đời nhất của Nhật Bản.

Công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm dựa trên y học cổ truyền Kampo.

Trụ sở chính: Tokyo, Nhật Bản.

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và mua bán dược phẩm, dược liệu, thuốc thô...

Số nhân viên: 4.923 người.

Y học cổ truyền Kampo là một hệ thống y học tổng hợp của Nhật Bản, kết hợp giữa các nguyên lý của y học cổ đại Trung Quốc và y học cổ truyền Nhật Bản. Kampo sử dụng các loại thảo dược, khoáng chất và động vật để điều trị các bệnh lý khác nhau.

Các sản phẩm của Tsumura được sản xuất theo quy trình khép kín, hiện đại, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng.

Công ty đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Công ty Tsumura có nhiều sản phẩm, bao gồm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... Một số sản phẩm phổ biến của hãng có thể kể đến như: Thuốc lọc phổi Tsumura Seihaito 90; thuốc điều trị đau dạ dày Tsumura Sansho-ka-to; thuốc điều trị tiêu chảy Tsumura Seirogan; thuốc bổ gan Tsumura Sho-saiko-to; thuốc bổ thận Tsumura Jintan-to...

Các sản phẩm của Tsumura đã được phân phối rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.