Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng đoàn công tácđã kiểm tra thực tế tại 2 trường trực tiếp tổ chức nấu ăn, gồm: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Bình, Trường Mầm non Yên Bình; 1 trường đang thí điểm hợp đồng sử dụng suất ăn do đơn vị bên ngoài cung ứng là Trường Tiểu học Yên Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Bình.

Qua kiểm tra cho thấy, các nhà trường cơ bản thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ điều kiện cơ sở vật chất, quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm đến việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn đều được thực hiện theo quy định. Khu vực bếp được bố trí gọn gàng, sạch sẽ; nhân viên chế biến thực hiện các yêu cầu về vệ sinh cá nhân và an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Các suất ăn bán trú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu các nhà trường tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, các khâu chế biến, bảo quản và lưu mẫu thức ăn. Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn phải bảo đảm đủ năng lượng, cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra tại điểm trường chính và phân hiệu số 1, Trường Tiểu học Yên Bình.

Đối với Trường Tiểu học Yên Bình, có điểm trường chính sử dụng suất ăn do đơn vị cung ứng bên ngoài, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng, nhất là số lượng, định lượng, chất lượng suất ăn khi tiếp nhận, bảo đảm suất ăn đúng thực đơn, đủ khẩu phần, đáp ứng yêu cầu về năng lượng và dinh dưỡng, tương xứng với mức tiền ăn, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giám sát an toàn thực phẩm trường học. Theo đó, trong tháng 10/2026, Sở Y tế triển khai ngay Bản đồ an toàn thực phẩm SchoolFoodSafe tại 100% trường học tổ chức bữa ăn cho học sinh. Thông qua nền tảng này, các cơ quan quản lý, nhà trường và phụ huynh có thêm công cụ để theo dõi, kiểm thực và giám sát chất lượng bữa ăn học đường. Đặc biệt, các đơn vị cung cấp thức ăn cho các trường được cập nhật trên bản đồ, nhằm công khai, minh bạch cho các trường, lãnh đạo địa phương nắm rõ thông tin năng lực của đơn vị trúng thầu cung cấp suất ăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị các sở, ngành, trường học tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Thạc sĩ, Bác sĩ CK II Nguyễn Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết: “Sở Y tế đã cập nhật được 16 trường lên bản đồ an toàn thực phẩm tại đường link https://schoolfoodsafe.laocai.gov.vn/. Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, ngay trong tháng 10/2026, chúng tôi sẽ cập nhật phần mềm đến tất cả các đơn vị nhà trường tổ chức ăn bán trú. Qua đó, lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương, cha mẹ học sinh có thể nắm được thực đơn hằng ngày của các cháu, nguồn gốc thực phẩm từ, cơ sở cung cấp; các đơn vị quản lý cũng nắm được tình hình các trường chỉ bằng việc truy cập phần mềm”.

Toàn tỉnh hiện có 435 trường học bán trú với 180.997 học sinh ăn bán trú, trong đó, có 369 trường tự tổ chức nấu ăn; 66 trường hợp đồng cung cấp suất ăn. Việc kết hợp giữa kiểm tra trực tiếp và giám sát trên nền tảng số sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị tổ chức bữa ăn, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, hướng tới bảo đảm mỗi bữa ăn bán trú an toàn, đủ dinh dưỡng và lành mạnh cho học sinh.