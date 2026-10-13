Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu hoàn thiện các gian hàng, phân khu chức năng hợp lý.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh và đoàn công tác đã rà soát các hạng mục sân khấu, khán đài, trang trí, phòng báo chí và công trình phụ trợ; yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hệ thống chỗ ngồi, khu vực đón tiếp đại biểu, bố trí điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ lễ khai mạc.

Lễ sơ duyệt diễn ra lúc 20h ngày 13/10, lễ tổng duyệt diễn ra vào 20h ngày 14/10 và lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/10, với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”. Điểm nhấn là màn Đại Xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên, chào mừng 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra khu vực Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP.

Kiểm tra khu vực Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại Quảng trường Gold Field, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu hoàn thiện các gian hàng, phân khu chức năng hợp lý, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Hội chợ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21/10, với các không gian quảng bá du lịch, kết nối sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và trưng bày sắc màu văn hóa Tây Bắc, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Lào Cai và các địa phương trong khu vực.