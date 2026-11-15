Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hoàng Văn Thụ, xã Lục Yên

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Ngày 17 tháng 8 năm 1966, Trường cấp III Lục Yên, tiền thân của Trường THPT Hoàng Văn Thụ ngày nay, được thành lập theo quyết định của Ủy ban Hành chính tỉnh Yên Bái. Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển từ mái trường sơ tán với 8 thầy cô và 23 học sinh với nhiều gian khó, qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến nay, nhà trường đã tuyển sinh 61 khóa với gần 20.000 lượt học sinh.

Nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ nhà trường đã trở thành lãnh đạo, nhà khoa học, bác sĩ, sĩ quan vũ trang và doanh nhân thành đạt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Nhà trường đã có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu thi đua cao; được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua. Đến năm 2022, nhà trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Đội ngũ nhà giáo ngày càng trưởng thành về chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được tặng bằng khen và các danh hiệu cao quý.

Lãnh đạo Trường THPT Hoàng Văn Thụ ôn lại truyền thống nhà trường.

Những năm gần đây, nhà trường có nhiều học sinh đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp, thi khoa học kĩ thuật, thể dục thể thao và nhiều cuộc thi khác. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt từ 99% trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền ghi nhận, biểu dương thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh nhà trường; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng hành của phụ huynh và Nhân dân đối với sự phát triển của nhà trường trong suốt chặng đường vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị nhà trường trong giai đoạn mới tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn kết, đổi mới, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, đề án, chính sách của tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo trong điều kiện thực tiễn của Nhà trường.

Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, tâm huyết trách nhiệm, đổi mới phương pháp dạy học và quản trị nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo và niềm say mê học tập của học sinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh ﻿cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ﻿tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng bức trướng cho nhà trường.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực, chăm lo các điều kiện dạy và học, đồng hành cùng nhà trường trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên của học sinh.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng với nền tảng truyền thống 60 năm cùng tinh thần đoàn kết, tâm huyết và quyết tâm đổi mới, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tích mới, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Dịp này, tập thể nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường.

Buổi lễ là dấu mốc quan trọng, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để tập thể Trường THPT Hoàng Văn Thụ vững bước vinh quang trong chặng đường mới.