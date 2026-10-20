Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh dự khai mạc Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách dự khai mạc Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông 2026.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông là nét đẹp văn hóa tâm linh, thể hiện lòng thành kính, tri ân tổ tiên, các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, mùa màng bội thu. Đây cũng là dịp để cộng đồng địa phương gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông được tổ chức vào ngày Mão tháng Chín âm lịch hằng năm, sau khi người dân hoàn tất vụ thu hoạch.

Thông qua các hoạt động lễ hội, xã Đông Cuông tiếp tục quảng bá những giá trị di sản đặc sắc, lan tỏa hình ảnh quê hương Lào Cai, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, tâm linh gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10/2026, tức ngày 10 và 11 tháng Chín năm Bính Ngọ, tại khu vực Đền Đông Cuông, thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai.