Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh chủ trì họp thảo luận chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành và cán bộ chuyên môn cấp phòng có liên quan.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo dự thảo, chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã.

Chính sách gồm 4 nhóm nội dung: Thu hút nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; hỗ trợ đào tạo nghề cho nhóm ưu tiên; hỗ trợ, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các vị trí, địa bàn đặc thù.

Dự thảo ưu tiên thu hút người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi; chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Mức hỗ trợ thu hút dự kiến từ 60 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/người, tùy trình độ, ngành nghề và đối tượng; riêng chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành được hỗ trợ thêm 500 triệu đồng/người.

Các đại biểu tham gia cuộc họp thảo luận dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định hỗ trợ đào tạo sau đại học trong và ngoài nước; hỗ trợ một số nhóm học sinh, sinh viên để tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; hỗ trợ đào tạo nghề cho các nhóm ưu tiên. Các chính sách hỗ trợ, đãi ngộ còn áp dụng đối với cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và cán bộ được tăng cường, biệt phái, luân chuyển theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian cam kết công tác, trách nhiệm của người được hưởng chính sách và nguyên tắc thực hiển, đảm bảo không hưởng trùng lắp.

Các đại biểu thảo luận về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung của dự thảo nghị quyết để tiếp tục hoàn thiện, trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII xem xét.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục của dự thảo, đồng thời đề nghị tiếp tục chỉnh sửa hình thức trình bày để bảo đảm khoa học; mở rộng phạm vi điều chỉnh; nghiên cứu bổ sung đối tượng áp dụng. Các ý kiến đề nghị quan tâm đến những ngành nghề tỉnh đang thiếu, cần thu hút, phân chia thành các nhóm, danh mục cụ thể; xem xét điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn đối với người được thu hút.

Các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Đối với mức hỗ trợ thu hút, các đại biểu đề nghị xem xét, sắp xếp lại một số đối tượng trong lĩnh vực sự nghiệp y tế, giáo dục và nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, xem xét nâng mức hỗ trợ thu hút đối giáo viên về công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới của tỉnh.

Về trách nhiệm, nghĩa vụ của người được thu hút, các đại biểu đề nghị xem xét điều chỉnh thời gian cam kết công tác; làm rõ trách nhiệm đối với trường hợp tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi của chính sách.

Các đại biểu góp ý về đối tượng, điều kiện hưởng chính sách và trách nhiệm của người được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh một số đối tượng áp dụng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp với thực tế; làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Sở Nội vụ và các sở, ngành trong việc xây dựng dự thảo nghị quyết; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, các ý kiến thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, sát thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, qua xem xét nội dung và các ý kiến thảo luận của đại biểu cho thấy dự thảo còn bộc lộ một số hạn chế; một số tiêu chuẩn, điều kiện đặt ra chưa phù hợp. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu toàn diện các ý kiến để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi, khoa học.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí đề nghị, ngay sau cuộc họp, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh thành lập tổ công tác, tập trung rà soát lại toàn bộ nội dung, bố cục, thể thức văn bản, câu chữ; thiết kế lại bảng biểu bảo đảm logic, ngắn gọn, dễ tra cứu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tổ chức ngay buổi làm việc về chính sách đào tạo nghề cho người lao động.

Các sở, ngành khẩn trương rà soát nhu cầu của ngành mình, phối hợp hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm tiến độ hồ sơ trình HĐND tỉnh theo quy định.