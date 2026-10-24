Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp làm việc với 4 Ban Quản lý dự án về giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh buổi làm việc về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, năm 2026, Ban QLDA khu vực Đắk Mil được giao 156,6 tỷ đồng, đã giải ngân 35,8% kế hoạch; Krông Nô được giao gần 68,9 tỷ đồng, giải ngân 38,7%; Đắk Song được giao 228,7 tỷ đồng, giải ngân 67,3%; Cư Jút được giao hơn 64 tỷ đồng, giải ngân 71%. Trong đó, Ban QLDA khu vực Krông Nô có 3 dự án giải ngân dưới 50%, chiếm 50,8% kế hoạch vốn của Ban; Đắk Song có 4 dự án giải ngân dưới 50%.

Ông Nguyễn Văn Kiền, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực Krông Nô, báo cáo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công

Tại buổi làm việc, các Ban QLDA cho biết, tiến độ giải ngân thấp chủ yếu do một số dự án mới được phê duyệt, bổ sung vốn trong năm 2026, không còn nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công và giải ngân.

Riêng Krông Nô có 3 dự án mới được bổ sung 35 tỷ đồng vốn khởi công mới. Một số dự án còn vướng thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, di dời hạ tầng kỹ thuật. Thời tiết mưa kéo dài cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhất là các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực Cư Jút, thông tin về 3 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50%

Để đẩy nhanh giải ngân, các Ban QLDA xác định tập trung rà soát tiến độ từng dự án, khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu; tăng cường đôn đốc thi công, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các Ban QLDA nâng cao trách nhiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện và giải ngân cụ thể theo tuần, tháng cho từng dự án, công trình; xác định rõ khối lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cũng đề nghị, mùa mưa đã kết thúc, các chủ đầu tư phải bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư đẩy nhanh thi công; kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, không để hồ sơ tồn đọng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Gắn trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân với kết quả thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.