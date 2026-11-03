Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Hiện trạng dự án Xây dựng trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, tại đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Dự án triển khai tại đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) kiểm tra thực tế dự án Xây dựng trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Công trình gồm khối nhà làm việc 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 8.000 m² và tháp truyền hình cao 98,5 m. Dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà xe, khu cây xanh kết hợp phim trường ngoài trời cùng các trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế dự án

Dự án có 27 gói thầu, trong đó 20 gói đã hoàn thành, 7 gói đang triển khai. Đáng chú ý, gói thầu số 8 về thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình là gói thầu chính, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành và đưa trụ sở vào sử dụng. Gói thầu này do liên danh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Đông Xuyên, Công ty Cổ phần Ánh Dương Building và Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế xây dựng và Thương mại Mai Trang Việt thực hiện, khởi công ngày 2/1/2024.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai dự án Xây dựng trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Theo hợp đồng điều chỉnh, thời hạn hoàn thành là ngày 30/10/2026. Tuy nhiên, đến nay khối lượng nghiệm thu lũy kế mới đạt trên 87 % giá trị hợp đồng.

Đáng chú ý, do tiến độ thi công chậm, hợp đồng gói thầu số 8 đã phải điều chỉnh thời gian thực hiện 5 lần. Chủ đầu tư đã nhiều lần kiểm tra công trường, tổ chức làm việc với các bên liên quan và ban hành văn bản yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Về tình hình giải ngân, kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh của dự án là 49 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 16 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch. Tiến độ công trình và giải ngân vốn chậm do năng lực nhà thầu còn hạn chế.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Trương Quốc Thế Minh (hàng đầu bên trái) và Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (hàng đầu bên phải) dự buổi làm việc

Chủ đầu tư đã ban hành 3 quyết định xử phạt nhà thầu vi phạm hợp đồng với tổng số tiền hơn 1,33 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/10/2026, giá trị khối lượng còn lại của gói thầu khoảng 23 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tham mưu xem xét phạt nhà thầu lần 4 vì vi phạm hợp đồng. Song song đó, chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu nếu các giải pháp thi công không bảo đảm để dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định là ngày 31/12/2026.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng Phạm Trung Kiên báo cáo tại buổi làm việc

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn nhấn mạnh, các đơn vị liên quan, bao gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, tư vấn giám sát, đặc biệt là nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật đối với những cam kết trong quá trình thực hiện dự án, nếu như dự án không hoàn thành đúng tiến độ.

Chỉ huy trưởng công trình dự án Trần Văn Tiến báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, dự án đã được bố trí vốn theo kế hoạch nhưng tiến độ thi công và giải ngân vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của dự án mới đạt khoảng 34%, thấp hơn nhiều so với mức giải ngân chung của tỉnh. Trong đó, nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 mới giải ngân đạt khoảng 46%. Nguyên nhân chủ yếu là năng lực nhà thầu còn hạn chế, tổ chức thi công chưa đáp ứng tiến độ hợp đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Hoàng Anh Tuấn nêu ý kiến tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư rà soát toàn diện tiến độ thực hiện, làm việc với nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan để xác định rõ trách nhiệm, xây dựng phương án xử lý phù hợp. Việc xem xét xử phạt, chấm dứt hợp đồng hoặc lựa chọn nhà thầu thay thế thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của chủ đầu tư, quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Dương Minh Châu nêu ý kiến tại buổi làm việc

Trường hợp phải thay thế nhà thầu, chủ đầu tư cần tính toán kỹ phương án tổ chức thi công, không để việc lựa chọn nhà thầu mới trở thành nguyên nhân tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch giải ngân.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp cũng lưu ý, không để tình trạng nhà thầu liên tục chậm tiến độ nhưng vẫn tiếp tục được gia hạn mà không có giải pháp khắc phục hiệu quả. Chủ đầu tư cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát khả năng giải ngân, kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 đối với phần vốn không có khả năng giải ngân, tránh để vốn tồn đọng, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu kết luận cuộc họp

Về yêu cầu tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026 theo thời hạn đã được gia hạn.

Đối với nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài, phải giải ngân 100% trước ngày 31/12/2026, nguồn vốn năm 2026 phải đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 95% trong năm 2026, phần còn lại phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ khối lượng để thanh toán chậm nhất trước ngày 31/1/2027. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Bên cạnh tiến độ thi công, đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại thiết kế, công năng sử dụng và các hạng mục kỹ thuật để bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức, hoạt động hiện nay của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sau khi sắp xếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, có giải pháp quyết liệt đối với những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công trình đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, công năng sử dụng và hiệu quả đầu tư, không để tiếp tục kéo dài dự án, ảnh hưởng đến kế hoạch vốn của tỉnh.