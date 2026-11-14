Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đinh Trang Thượng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 8, xã Đinh Trang Thượng

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân thôn 8 đã ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và nhìn lại kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư trong năm 2026.

Qua vận động của Ban Công tác Mặt trận thôn, 79 hộ dân thôn 8 đã hiến đất làm đường trong thôn và mở đường vào khu sản xuất. Thôn 8 có 706 hộ với hơn 2.656 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95% dân số. Năm 2026, thôn 8 đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, 97% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Các đại biểu và người dân thôn 8, xã Đinh Trang Thượng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp biểu dương tinh thần đoàn kết, tự lực của bà con trong làm đường giao thông, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và công khai những chủ trương liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp mong muốn việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng và lễ hội truyền thống của đồng bào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương khuyến khích bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao thu nhập và giúp các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Võ Ngọc Hiệp cũng lưu ý việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng và lễ hội truyền thống của đồng bào, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp trao quà cho thôn 8 và các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp trao quà cho thôn 8 và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các tiết mục văn nghệ và hoạt động giao lưu tại ngày hội thu hút người dân tham gia.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc diễn ra trong ngày hội