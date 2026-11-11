Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp khống chế dịch tả heo châu Phi

Sáng 11-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra ổ dịch tả heo châu Phi tại thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu.

Theo báo cáo, ngày 22-10, một hộ chăn nuôi tại địa phương phát hiện đàn heo 14 con có biểu hiện bỏ ăn. Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định đàn heo dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi. Ngay sau đó, toàn bộ đàn heo đã bị tiêu hủy, khu vực chăn nuôi được tiêu độc, khử trùng theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tại nơi xảy ra ổ dịch.

Qua kiểm tra, đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu ngành chức năng, chính quyền địa phương và các hộ chăn nuôi tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp khống chế dịch bệnh theo quy định; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là xả thải trong chăn nuôi; hạn chế sử dụng thức ăn thừa từ nhà hàng, quán ăn và lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Đồng chí cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch tả heo châu Phi, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. UBND xã Phước Hậu tăng cường kiểm tra, giám sát các ổ dịch; tổ chức cho các hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư, địa phương cần vận động di dời đàn heo ra khỏi khu dân cư hoặc chuyển đổi nghề để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường.