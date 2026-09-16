Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tiếp xúc cử tri xã Ninh Sơn

Chiều 16-9, đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 14 (Đơn vị bầu cử số 14) gồm đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Đình Đàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ninh Sơn trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; thông báo kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri các nội dung tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Ninh Sơn kiến nghị về nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Cử tri xã Ninh Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hoàn thiện tuyến kè sông Ông nhằm bảo vệ đất sản xuất, đồng thời tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, dịch vụ khu vực ven sông; đầu tư hệ thống tưới, tiêu cho cánh đồng Suối Mây bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, tạo thuận lợi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất và thu nhập cho người dân. Cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ, kết nối việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về địa phương, giúp lao động trẻ có cơ hội làm việc và phát huy chuyên môn được đào tạo.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo xã Ninh Sơn đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được các đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo xã Ninh Sơn trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng trao đổi thêm một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026, góp phần cùng tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.