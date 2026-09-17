Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tiếp xúc cử tri xã Anh Dũng

Sáng 17-9, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa thuộc Tổ đại biểu số 14 gồm đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đình Đàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp xúc cử tri xã Anh Dũng trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Anh Dũng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cử tri kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất khai hoang, canh tác ổn định nhiều năm.

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến khu vực lưu vực hồ Sông Than.

Cử tri xã Anh Dũng có 13 lượt ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đất đai, hạ tầng dân sinh và Dự án Hồ chứa nước Sông Than. Trong đó, cử tri đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất do người dân khai hoang, canh tác ổn định nhiều năm; đầu tư đường dân sinh qua khu vực hồ Sông Than để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân; đồng thời làm rõ công tác giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Một số ý kiến đề nghị quan tâm những vấn đề phát sinh tại khu vực lưu vực hồ, nhất là ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong quá trình vận hành, xả lũ.

Lãnh đạo xã Anh Dũng trả lời, làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo xã Anh Dũng đã trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các kiến nghị của người dân khu vực hồ Sông Than. Những nội dung vượt thẩm quyền được các đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đề nghị địa phương chấn chỉnh việc trả lời, giải thích của cán bộ đối với những vấn đề người dân quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo đảm việc cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định để người dân nắm bắt và đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Đối với những kiến nghị liên quan đến hồ Sông Than, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thực tế khu vực lưu vực hồ, nhất là những vị trí có thể chịu tác động trong quá trình vận hành, xả lũ; đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Trên cơ sở kết quả rà soát, nghiên cứu sự cần thiết đầu tư các công trình nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đời sống người dân khu vực lưu vực hồ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.