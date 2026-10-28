Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái

Chiều 28-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình triển khai Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây). Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của EVN, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái có tổng mức đầu tư khoảng 21.101 tỷ đồng, công suất 1.200MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy 300MW. Đây là công trình nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch điện VIII, có nhiệm vụ tích trữ năng lượng, phát điện vào giờ cao điểm, góp phần ổn định hệ thống điện quốc gia. Dự án đặt mục tiêu phát điện tổ máy đầu tiên vào tháng 12-2029 và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2030.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành trên diện tích 106,4ha; 66/66 hộ dân bị ảnh hưởng đã được chi trả bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 16,9 tỷ đồng. Các hạng mục thi công chính cơ bản bám sát tiến độ hợp đồng. Trong đó, công tác đào, gia cố các tuyến hầm và nhà máy ngầm đạt khoảng 7.400/17.000m, tương đương 43% khối lượng. Đối với cụm hồ trên, EVN dự kiến hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu xây lắp trong quý IV/2026.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo làm rõ các nội dung hỗ trợ phục hồi sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái.

Lãnh đạo UBND xã Bác Ái Tây báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tại buổi làm việc, EVN kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến các chương trình an sinh xã hội, phục hồi sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; xem xét giải quyết bồi thường, hỗ trợ cây trồng đối với 6 hộ dân có diện tích đất nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến. Đồng thời, phối hợp thực hiện các cam kết về môi trường, xã hội và bảo tồn đa dạng sinh học theo yêu cầu của các tổ chức tài trợ vốn. Đại diện các sở, ngành và UBND xã Bác Ái Tây trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ sinh kế, bồi thường và công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu EVN phối hợp với các sở, ngành, địa phương đánh giá toàn diện tác động của dự án đối với lưu vực, nguồn nước, môi trường sinh thái và đời sống người dân trong khu vực. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các hộ dân tại lưu vực hưởng lợi, gắn bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước với phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu giải quyết những kiến nghị của EVN theo đúng quy định; chú trọng các chính sách hỗ trợ phục hồi sinh kế, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng. UBND xã Bác Ái Tây tiếp tục phối hợp xử lý các trường hợp còn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ. EVN tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch.