Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm việc với Halora Holdings về đề xuất đầu tư tại khu vực phía nam tỉnh

Chiều 15-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Halora Holdings về giới thiệu năng lực và đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án tại khu vực phía nam tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Halora Holdings cho biết, doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn Nam Phát, có hơn 20 năm hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép, logistics, đóng tàu, vận tải biển và năng lượng. Riêng lĩnh vực du lịch, Halora Holdings đang phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với 8 thương hiệu, gồm các sản phẩm du thuyền tại vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ, khu nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa và các sản phẩm du lịch đang phát triển tại Nha Trang. Đánh giá cao tiềm năng du lịch biển Khánh Hòa, doanh nghiệp mong muốn nghiên cứu đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp quy mô 150 - 200 phòng tại Ninh Giang Bay, kết hợp dịch vụ lưu trú, du thuyền và trải nghiệm biển. Đồng thời, doanh nghiệp quan tâm đầu tư các dự án điện mặt trời tại khu vực phía nam tỉnh và tìm hiểu cơ hội phát triển lĩnh vực đóng tàu, dịch vụ vận tải biển.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng ghi nhận sự quan tâm của Halora Holdings đối với cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa. Đồng chí cho biết, khu vực phía nam tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, công nghiệp, dịch vụ cảng biển và năng lượng tái tạo. Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, tỉnh đang tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Định hướng về các lĩnh vực đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng gợi mở doanh nghiệp nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, chăm sóc sức khỏe tại khu vực Núi Chúa (xã Vĩnh Hải), xã Bác Ái Tây và xã Cà Ná. Đối với lĩnh vực đóng tàu, dịch vụ cảng biển, doanh nghiệp có thể khảo sát tại phường Ninh Chử và Cụm Công nghiệp Tri Hải (xã Ninh Hải). Riêng lĩnh vực điện mặt trời, tỉnh sẵn sàng giới thiệu các dự án để doanh nghiệp nghiên cứu, đồng thời thông tin về định hướng lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng giai đoạn 2030 - 2035.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị Halora Holdings tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tế, lựa chọn lĩnh vực, địa điểm đầu tư phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch, rà soát các điều kiện, thủ tục pháp lý, hướng dẫn trình tự nghiên cứu và đề xuất dự án theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm cụ thể hóa các ý tưởng đầu tư, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam tỉnh.