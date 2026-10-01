Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm việc với hai doanh nghiệp khu vực Nam Vân Phong

Chiều 1-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Điện lực Vân Phong và Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Quang cảnh làm việc tại Công ty TNHH Điện lực Vân Phong.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, đại diện Công ty TNHH Điện lực Vân Phong cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 duy trì vận hành an toàn, ổn định, với hệ số khả dụng đạt 94,3% và hệ số công suất đạt 68,5%, bảo đảm khả năng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện. Sản lượng điện 9 tháng đạt 5.933,12 triệu kWh, tăng 575,96 triệu kWh, tương đương 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý IV, nhà máy dự kiến sản xuất 1.724,90 triệu kWh, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Qua đó, dự kiến sản lượng điện cả năm 2026 đạt 7.658,02 triệu kWh, tăng 734,62 triệu kWh, tương đương 10,6% so với năm 2025. Doanh thu 9 tháng đạt khoảng 15.400 tỷ đồng; quý IV/2026 ước đạt khoảng 4.800 tỷ đồng. Tổng giá trị thực hiện cả năm 2026 dự kiến đạt khoảng 20.200 tỷ đồng. Đóng góp cho ngân sách Nhà nước trong 9 tháng đạt 1.231 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ 2025; dự kiến cả năm đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Điện lực Vân Phong.

Đối với Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, đang thực hiện các bước triển khai đầu tư xây dựng mới cầu cảng số 4 đến tháng 12-2026 hoàn thành. Từ tháng 1-2027 đến tháng 12-2030, công ty dự kiến hoàn thành xây dựng cầu cảng mới số 5 và số 6 phục vụ nâng công suất dự án. Năm 2025, công ty đã bàn giao 17 tàu và 9 cabin, doanh thu trên 674 triệu USD. Năm 2026, công ty có kế hoạch bàn giao 15 tàu và 4 cabin, dự kiến doanh thu đạt 693,9 triệu USD. Sang năm 2027, công ty có kế hoạch đóng 16 tàu, doanh thu khoảng 763 triệu USD. Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đang sử dụng 5.400 lao động (bao gồm 2.300 lao động của thầu phụ), trong đó có 5.320 lao động Việt Nam, 80 lao động nước ngoài.

Quang cảnh buổi làm việc với Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam.

Công ty TNHH Điện lực Vân Phong và Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam mong UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà máy vận hành ổn định. Đồng thời, 2 doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng biểu dương những kết quả đạt được của các doanh nghiệp. Với các kiến nghị, đề xuất, UBND tỉnh ghi nhận, giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan có hướng giải quyết. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng khẳng định, UBND tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các kết quả thuận lợi, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp có sự đồng hành, cung cấp nhanh số liệu hoạt động để tỉnh có những điều hành hợp lý. Bên cạnh đó, đồng chí Trịnh Minh Hoàng cũng mong 2 công ty cần nỗ lực hơn nữa trong sản xuất kinh doanh để có mức tăng trưởng vượt bậc; cùng với đó, hỗ trợ địa phương trong vấn đề an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.