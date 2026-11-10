Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm việc với đại diện Cơ quan Kinh tế của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Sáng 10-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với ông Jean - Alexandre Agea - Tham tán kinh tế, Trưởng đại diện Cơ quan Kinh tế của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam về Dự án thí điểm “Ứng dụng công nghệ vệ tinh phục vụ quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững” (Dự án VAMFAT) trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án VAMFAT có kinh phí tối đa khoảng 499.999 EUR, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Pháp thông qua Quỹ FASEP, thực hiện trong 12 tháng, thí điểm với khoảng 500 tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m trên địa bàn tỉnh. Dự án sẽ hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình NEMO tích hợp nhật ký khai thác thủy sản điện tử, kết nối vệ tinh và mạng di động, kết hợp công nghệ AI và dữ liệu ảnh vệ tinh để phân tích hoạt động khai thác, góp phần quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Dự án có sự tham gia hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ từ Tập đoàn CLS (Pháp).

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên quan đến hoàn tất các thủ tục tiếp nhận; việc cử cơ quan đại diện của 2 bên tham gia ký kết thỏa thuận, thực hiện dự án; các bước triển khai dự án trên địa bàn tỉnh sau khi được chấp thuận…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ tỉnh triển khai dự án thí điểm này, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC). UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai các thủ tục có liên quan để sớm tiếp nhận và triển khai dự án này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng chí cũng thông tin với Cơ quan Kinh tế của Đại sứ quán Pháp việc Đoàn Thanh tra của EC đánh giá rất cao công tác chống khai thác IUU của tỉnh; đồng thời tin tưởng Dự án VAMFAT khi được triển khai sẽ góp phần giúp tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đã giới thiệu về các tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh phù hợp với các thế mạnh của Pháp và mong muốn Cơ quan Kinh tế của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ, kết nối để các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp Pháp tìm hiểu, hợp tác cùng phát triển.

Ông Jean - Alexandre Agea phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Jean - Alexandre Agea cho biết, việc Chính phủ Pháp tài trợ không hoàn lại để thực hiện Dự án VAMFAT nhằm góp phần hiện thực hóa quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng trong ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững. Cơ quan Kinh tế của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam mong muốn phối hợp với tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam để sớm ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai dự án này…

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chụp hình lưu niệm với Đoàn công tác Cơ quan Kinh tế của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.