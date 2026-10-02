Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm việc với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu

Chiều 2-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành đến thăm Công ty TNHH Hải Vương, Công ty Cổ phần Gallant Ocean Việt Nam; đồng thời làm việc với chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu và một số doanh nghiệp thủy sản đang hoạt động tại đây để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp, qua đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đến thăm Công ty TNHH Hải Vương.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, KCN Suối Dầu hiện có 60 dự án đầu tư, trong đó 56 dự án đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 7.296 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Trong 9 tháng năm 2026, các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN đạt doanh thu hơn 13.542 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 216 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 12.300 lao động.

Trong đó, lĩnh vực chế biến thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng với nhiều doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, thị trường tiêu thụ và xuất khẩu đa dạng. Điển hình, Tập đoàn Hải Vương với 7 công ty trực thuộc đạt sản lượng hơn 27.000 tấn trong 9 tháng, doanh thu 4.465 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 25,8 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 2.800 lao động. Doanh nghiệp dự kiến cả năm đạt sản lượng 45.000 tấn, doanh thu 6.879 tỷ đồng.

Đối với Công ty Cổ phần Gallant Ocean Việt Nam, trong 9 tháng, doanh nghiệp đạt sản lượng gần 4.912 tấn, doanh thu hơn 786 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu hơn 936 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 36 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 915 lao động.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đến thăm Công ty Cổ phần Gallant Ocean Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các doanh nghiệp phản ánh những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là biến động thị trường xuất khẩu, các rào cản thương mại, chi phí nguyên liệu, vận chuyển và logistics tăng cao; vướng mắc trong thủ tục kiểm soát khai thác IUU đối với hàng thủy sản xuất khẩu và tình trạng thiếu lao động có tay nghề.

Các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách; tạo thuận lợi trong nhập khẩu nguyên liệu, hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động và sớm hoàn thiện Đề án phát triển logistics của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Suối Dầu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng biểu dương những kết quả sản xuất, kinh doanh mà các doanh nghiệp đạt được trong 9 tháng năm 2026. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao trong những tháng cuối năm.

Đối với kiến nghị liên quan đến lao động, đồng chí Trịnh Minh Hoàng giao Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh khảo sát, đánh giá tình hình; đồng thời, tỉnh sẽ làm việc với Sở Nội vụ để có hướng hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với các vấn đề về logistics, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển phù hợp với xu thế chung.

Đối với các kiến nghị khác, UBND tỉnh ghi nhận và giao các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.