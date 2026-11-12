Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm việc với các bên cho vay Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái

Sáng 12-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đại diện các bên cho vay Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây). Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và EVN đã trao đổi, làm rõ và thống nhất trong giải quyết các vấn đề được các bên cho vay Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái đặt ra liên quan đến bồi hoàn đa dạng sinh học đối với diện tích rừng bị tác động bởi dự án (khoảng 60ha).

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, trước khi khởi công dự án, EVN đã phối hợp với tỉnh triển khai trồng rừng thay thế với diện tích 240ha; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng trên diện tích 400ha. Các kết quả này vượt yêu cầu do các bên cho vay đặt ra.

Đối với việc giải quyết các vấn đề xã hội cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, các bên thống nhất phương thức tiếp cận và giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh kế của người dân, liên quan đến việc: Hỗ trợ bò giống để các hộ phát triển sinh kế; hỗ trợ về đào tạo, phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm phục hồi sinh kế; tham vấn, tạo sự đồng thuận trong đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân...

Đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và các bên cho vay dự án tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Đối với Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, công tác bồi hoàn đa dạng sinh học được triển khai ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam, vượt các yêu cầu của bên cho vay. Tỉnh sẵn sàng tổ chức cho các bên cho vay kiểm tra thực tế tại những khu vực đã triển khai trồng rừng thay thế, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng để đánh giá kết quả.

Đối với giải quyết các vấn đề xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, lãnh đạo tỉnh khẳng định yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm người dân có cuộc sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Tỉnh đã vận dụng tối đa các chính sách theo quy định của pháp luật nhằm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm và phát triển sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo EVN và đại diện các bên cho vay đánh giá cao kết quả buổi làm việc, đồng thời khẳng định những nội dung đã thống nhất là cơ sở quan trọng để EVN tiếp tục làm việc với các bên cho vay, giải quyết những vướng mắc còn lại theo yêu cầu. Qua đó, sớm hoàn tất các điều kiện để giải ngân khoản vay đầu tiên cho dự án.