Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án điện hạt nhân

Ngày 28-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án thành phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng chỉ đạo các hướng ưu tiên triển khai Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trên bản đồ quy hoạch.

Các phương tiện, máy móc tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo báo cáo, đến ngày 27-10, công tác xác nhận nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường tại Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã hoàn thành đối với 646 trường hợp, với diện tích 474,9ha, đạt 92,2% diện tích dự án; phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 478 trường hợp với diện tích 468,8ha, đạt 91%.

Đến nay, 205 trường hợp đã được chi trả bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 661,8 tỷ đồng; diện tích đất đã thu hồi là 396,5ha, đạt 77% diện tích dự án. Tổng vốn giải ngân đạt hơn 1.375 tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch. So với ngày 21-10, số trường hợp được phê duyệt phương án bồi thường tăng 19 trường hợp, vốn giải ngân tăng 21,3 tỷ đồng. Công tác di dời mồ mả đã hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng trao đổi với các nhà thầu về tiến độ thi công khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Bản đồ chi tiết tiến độ thi công khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, cập nhật đến ngày 27-10.

Công nhân tập trung thi công các hạng mục hạ tầng khu tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Đối với Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, công tác xác nhận nguồn gốc đất đã hoàn thành 100%; 814 trường hợp được phê duyệt và chi trả bồi thường, hỗ trợ với diện tích 403,3ha, đạt 97,5%. Từ ngày 21 đến 27-10, dự án đã bổ sung và chi trả 43 tỷ đồng bồi thường tài sản, hỗ trợ di dời cho 72 trường hợp, nâng tổng vốn giải ngân lên 2.214 tỷ đồng. Công tác di dời mồ mả đạt 82%, với 2.402/2.930 mộ đã được di dời, tăng 118 mộ so với ngày 21-10.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Trong đó, khẩn trương rà soát các trường hợp đã được phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền; chủ động mời từng hộ dân đến làm việc, giải thích rõ chính sách, mức bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả kịp thời theo quy định. Đối với những trường hợp còn vướng mắc, cần tăng cường đối thoại, vận động, phân loại cụ thể để có giải pháp xử lý phù hợp, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, đẩy nhanh công tác thu hồi, bàn giao mặt bằng; tập trung nhân lực, phương tiện thi công các hạng mục tại khu tái định cư, khu nghĩa trang, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Các địa phương phải bám sát tình hình thực tế, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng phần việc; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn vượt thẩm quyền, tạo điều kiện triển khai các dự án điện hạt nhân theo kế hoạch.