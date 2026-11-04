Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại Cà Ná

Chiều 4-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná và Dự án Khu Công nghiệp Cà Ná giai đoạn I tại xã Cà Ná. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện chủ đầu tư.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra thực tế các dự án tái định cư tại Cà Ná.

Dự án Khu Công nghiệp Cà Ná giai đoạn I có tổng diện tích hơn 376ha. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng 189,39ha, đạt 50,4% tổng diện tích; trong đó, đã bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 144ha. Đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 21,76ha; đã bàn giao 3,91ha, đạt 18%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hiện còn gặp một số khó khăn do hồ sơ thu hồi đất, bồi thường từ những năm trước kéo dài; biến động về người sử dụng đất, tài sản trên đất; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Bên cạnh đó, quỹ đất tái định cư hiện chưa đáp ứng nhu cầu của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Quang cảnh buổi làm việc sau kiểm tra thực tế.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam báo cáo tại buổi kiểm tra.

Lãnh đạo xã Cà Ná báo cáo tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Đồng thời, thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai các dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kết luận buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Cà Ná tăng cường phối hợp, tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện từng phần việc. Trong đó, chú trọng rà soát hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các nội dung vượt thẩm quyền, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án theo kế hoạch.