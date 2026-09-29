Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án

Sáng 29-9, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án gồm: Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn 2); Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ; Chống hạn, xói lở và ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng kết luận cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn 2) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn phường Nam Nha Trang. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 82ha, với 143 thửa bị ảnh hưởng; trong đó, 141 thửa đất đã hoàn thành việc kiểm kê. Tính đến ngày 18-9, phường Nam Nha Trang đã ban hành giấy xác nhận nguồn gốc đất cho 23 thửa đất, với diện tích hơn 71.000m². Dự án đang gặp một số vướng mắc như: Chồng ranh giới diện tích thu hồi với dự án khác đang triển khai trên địa bàn phường; một số trường hợp đang sử dụng đất lấn chiếm của cơ quan, tổ chức do Nhà nước quản lý…

Hai dự án còn lại do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó, Dự án Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ, đoạn tuyến qua địa bàn xã Mỹ Sơn có 819 trường hợp bị ảnh hưởng; Dự án Chống hạn, xói lở và ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Sơn có 50 trường hợp bị ảnh hưởng. Hai dự án này đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ yếu đối với các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất, không được hưởng chính sách hỗ trợ 1 lần về đất, diện tích đất lâm nghiệp chưa đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng….

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, các địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh việc xác minh nguồn gốc đất, chi trả tiền bồi thường cho người dân. Các đơn vị cần chủ động bố trí thời gian thực hiện công việc, kể cả vào thứ Bảy, Chủ nhật để bảo đảm tiến độ.

Hiện nay, Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn 2) trên địa bàn phường Nam Nha Trang chủ yếu gặp vướng mắc về thủ tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và UBND phường Nam Nha Trang cần rà soát lại việc phối hợp thực hiện. UBND phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa khẩn trương hoàn thành các phần việc được giao, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với Dự án Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ và Dự án Chống hạn, xói lở và ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa, UBND xã Mỹ Sơn sớm hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất; báo cáo khó khăn, vướng mắc gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến hướng dẫn đối với nội dung đất lâm nghiệp chưa đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Các chủ đầu tư dự án bám sát tiến độ, báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.