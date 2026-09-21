Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam tiếp xúc cử tri xã Suối Hiệp

Chiều 21-9, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Như Hoa - Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang; Ngô Trí Dũng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang tiếp xúc cử tri xã Suối Hiệp trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Suối Hiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Suối Hiệp.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Suối Hiệp gửi đến Kỳ họp thứ 2; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Suối Hiệp kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư tuyến đường kết nối từ trường trọng điểm đến các khu dân cư đông đúc, tạo thuận lợi cho việc đi lại, đưa đón học sinh. Cử tri thôn Hội Xương phản ánh tuyến đường trên địa bàn đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân; hỗ trợ người dân phòng, chống sâu bệnh đang ảnh hưởng đến vụ mùa; sớm nạo vét hệ thống kênh mương trước mùa mưa lũ nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng; tình trạng xả nước từ mương gây ô nhiễm môi trường.

Cử tri thôn Mỹ Lộc kiến nghị xem xét, giải quyết tình trạng dự án kéo dài, chậm triển khai trên địa bàn, ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người dân; quan tâm bố trí kinh phí hoạt động và chế độ phụ cấp cho Hội Người cao tuổi, tạo điều kiện để hội duy trì và thực hiện tốt các hoạt động tại cơ sở.

Cử tri thôn Hội Xương kiến nghị.

Cử tri thôn Cư Thạnh kiến nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Hòa Nam ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin thêm một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nắm bắt đầy đủ các ý kiến của người dân để có hướng giải quyết phù hợp, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét.

MÃ PHƯƠNG