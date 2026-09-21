Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam tiếp xúc cử tri xã Suối Dầu

Sáng 21-9, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Như Hoa - Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang; Ngô Trí Dũng - Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang tiếp xúc cử tri xã Suối Dầu trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Suối Dầu.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri xã Suối Dầu những nội dung: Kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ sau đợt tiếp xúc cử tri trước; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 sẽ diễn ra cuối tháng 9-2026; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Suối Dầu gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh.

Các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri nêu kiến nghị.

Cử tri xã Suối Dầu đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nội dung về một số vấn đề liên quan đến đất đai trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Hòa Nam ghi nhận, đánh giá cao ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng chí Trần Hòa Nam mong muốn được lắng nghe ý kiến của cử tri về việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh tại cơ sở, nhất là những nội dung tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Qua đó, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Đồng chí cũng đề nghị cử tri, Nhân dân xã Suối Dầu tiếp tục đồng thuận, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong những tháng cuối năm 2026.

MÃ PHƯƠNG