Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam tiếp đoàn đại biểu thành phố Ulsan (Hàn Quốc)

Sáng 28-10, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn đại biểu TP. Ulsan (Hàn Quốc) do ông Noh Dong-wan - Giám đốc Cơ quan Hành chính TP. Ulsan làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Trần Hòa Nam tiếp đoàn TP. Ulsan do ông Noh Dong-wan làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Hòa Nam chào mừng đoàn công tác và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của TP. Ulsan dành cho Khánh Hòa trong gần 25 năm qua. Đồng chí khẳng định, Khánh Hòa luôn coi TP. Ulsan là người bạn thân thiết, mong muốn quan hệ giữa hai địa phương ngày càng phát triển thực chất, bền chặt và hiệu quả.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Trần Hòa Nam cho biết, sau sáp nhập, Khánh Hòa có thêm không gian phát triển với nhiều tiềm năng về biển, đảo, du lịch, công nghiệp, năng lượng và giao thương quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,21%; du lịch đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm với hơn 1,7 triệu lượt khách đến Khánh Hòa. Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và TP. Ulsan được thiết lập từ ngày 20-6-2002 đã không ngừng được vun đắp và phát triển trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và gắn bó. Qua hơn hai thập kỷ, hai địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân. Sự hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị giữa hai bên.

Đồng chí Trần Hòa Nam mong muốn hai địa phương tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; tăng cường giao lưu, kết nối hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 25 năm quan hệ hợp tác Khánh Hòa - Ulsan vào năm 2027. Dịp này, đồng chí Trần Hòa Nam gửi lời thăm hỏi và trân trọng mời Thị trưởng cùng lãnh đạo TP. Ulsan đến thăm Khánh Hòa vào thời gian thuận tiện…

Đồng chí Trần Hòa Nam tặng quà lưu niệm cho ông Noh Dong-wan.

Ông Noh Dong-wan tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trần Hòa Nam.

Đồng chí Trần Hòa Nam và ông Noh Dong-wan chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Noh Dong-wan cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đồng thời khẳng định TP. Ulsan luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác với tỉnh Khánh Hòa. Ông mong muốn hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là tổ chức các khóa đào tạo công chức, tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao và thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư. Qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương. Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Khánh Hòa và TP. Ulsan, ông cho biết năm 2027 sẽ đánh dấu 25 năm hai địa phương xây dựng quan hệ hợp tác, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác thiết thực và tăng cường các chuyến thăm, gặp gỡ trong thời gian tới…

V.G