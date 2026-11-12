Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Vạn Hưng

Sáng 12-11, Ban Công tác Mặt trận liên khu dân cư các thôn: Xuân Trang, Xuân Ninh, Xuân Thọ (xã Vạn Hưng) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026. Đến dự có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Hưng cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân các thôn.

Đồng chí Trần Hòa Nam tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Liên khu dân cư Xuân Trang, Xuân Ninh, Xuân Thọ có 1.271 hộ với 5.013 nhân khẩu. Năm 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể cùng sự đồng thuận của Nhân dân, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đến nay, 96% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” được duy trì. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; các thôn không còn hộ nghèo.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Hòa Nam biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó của người dân liên khu dân cư Xuân Trang, Xuân Ninh, Xuân Thọ trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ổn định và phát triển.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và người dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế dân chủ ở cơ sở; chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam trao các suất quà của tỉnh cho các hộ gia đình liên khu dân cư Xuân Trang, Xuân Ninh, Xuân Thọ.

Lãnh đạo xã Vạn Hưng tặng hoa chúc mừng ngày hội cho đại diện các khu dân cư.

Lãnh đạo xã Vạn Hưng tặng quà cho các hộ gia đình liên khu dân cư Xuân Trang, Xuân Ninh, Xuân Thọ.

Dịp này, đồng chí Trần Hòa Nam trao 20 suất quà của tỉnh cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Vạn Hưng biểu dương, khen thưởng 10 gia đình văn hóa tiêu biểu; Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà cho 45 hộ gia đình đại diện 3 khu dân cư và các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.