Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam dự hội nghị ra mắt trang thông tin điện tử, trao giấy chứng nhận đầu tư 5 dự án

Chiều 16-9, Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu trang thông tin điện tử của BQL (địa chỉ https://vanphong.khanhhoa.gov.vn/), phần mềm Quản lý đầu tư và giám sát dự án, đồng thời công bố, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với một số dự án trên địa bàn.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các ngân hàng thương mại và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, BQL đã giới thiệu trang thông tin điện tử, phần mềm Quản lý đầu tư và giám sát dự án. Trang thông tin điện tử của BQL cung cấp các chủ trương, chính sách, quy hoạch, thủ tục đầu tư, thông tin liên quan đến Khu Kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó tăng cường kết nối với người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Phần mềm Quản lý đầu tư và giám sát dự án hỗ trợ cập nhật, theo dõi, quản lý các dự án thuộc phạm vi quản lý của BQL; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam và lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư.

Đồng chí Trần Hòa Nam, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các nhà đầu tư.

Cũng tại hội nghị, BQL đã công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 5 dự án, gồm 3 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và 2 dự án thứ cấp của nhà đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp.

Trong đó, 3 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sẽ bổ sung gần 690ha đất công nghiệp, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 27.700 lao động và chuyên gia; qua đó hình thành những không gian sản xuất mới, hiện đại, đồng bộ tại Khu Kinh tế Vân Phong, nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án thứ cấp có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao.

Hai dự án thứ cấp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện tại xã Thuận Bắc và xã Thuận Nam có tổng diện tích sử dụng đất hơn 34,7ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.459 tỷ đồng, góp phần phát triển chuỗi giá trị và công nghiệp hỗ trợ, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.

Các đại biểu xem giới thiệu trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Đào - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Hoàn Cầu, đại diện các nhà đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hòa Nam ghi nhận những kết quả của BQL trong công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng chí chúc mừng và cảm ơn các nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn Khánh Hòa; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp sớm lập kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, nhân lực để phối hợp triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và chủ động cập nhật báo cáo tiến độ qua phần mềm của BQL.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam đề nghị BQL tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả; đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương và ngân hàng thương mại phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục đất đai, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an ninh trật tự và tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng...

Tin, ảnh: N.V