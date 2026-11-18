Hiện nay, toàn ngành giáo dục tỉnh có hơn 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có hơn 15.000 giáo viên; toàn tỉnh có 375 cơ sở giáo dục với hơn 200.000 trẻ, học sinh, học viên.

Thời gian qua, ngành giáo dục đã tập trung triển khai các nhiệm vụ năm học, từng bước ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục toàn diện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở GD&ĐT cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trong tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả ngành giáo dục đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp đơn vị hành chính; duy trì ổn định hoạt động dạy và học, bảo đảm các nhiệm vụ năm học được triển khai đúng kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí mong muốn thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm học; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, hết lòng vì học sinh, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT của tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Thay mặt ngành giáo dục, Giám đốc Sở GD&ĐT trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp GD&ĐT. Đồng thời khẳng định, toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.