Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Trường Thi 4, phường Trường Vinh

Đến dự và chung vui với cán bộ và Nhân dân có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Người dân khối Trường Thi 4, phường Trường Vinh biểu diễn những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Nam.

Khối Trường Thi 4 thành lập trên cơ sở sáp nhập từ khối 16 và khối 17 cũ. Sau sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương.

Năm 2026, khối không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Điểm nổi bật là tinh thần tự nguyện đóng góp xây dựng các công trình dân sinh. Trong năm, người dân đã chung tay nâng cấp nhiều tuyến ngõ bằng thảm nhựa, với tổng kinh phí hơn 580 triệu đồng; đóng góp kinh phí sửa chữa hệ thống thoát nước và nhà văn hóa. Các khoản vận động đều được công khai, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Các hoạt động khuyến học, chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Trường Thi 4. Ảnh: Nguyễn Nam.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được duy trì tại nhà văn hóa. Các câu lạc bộ bóng chuyền, bóng bàn, dân vũ, dưỡng sinh trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, góp phần gắn kết người dân trong khu phố. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm; học sinh có thành tích tốt trong học tập được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Nam

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Thái Văn Thành ghi nhận những kết quả và tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân khối Trường Thi 4. Đồng chí nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết được tạo nên từ sự đồng lòng, trách nhiệm và tinh thần tương trợ giữa mỗi người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho người dân khối Trường Thi 4, gửi gắm mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ảnh: Nguyễn Nam

Đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ tại khu dân cư. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình nghĩa láng giềng, chăm lo người cao tuổi, trẻ em, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò gương mẫu, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu phố văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.