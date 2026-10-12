Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Hậu: Liên kết doanh nghiệp để tăng trưởng bền vững

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên địa phương tỉnh TháiNguyên, ông Trần Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh yêucầu chuyển từ tăng trưởng dựa vào lợi thế sẵn có sang phát triển dựa trên nănglực liên kết, đổi mới công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Theo ông Hậu, những ý kiến tại diễn đàn, từ phát triển chuỗi giá trị dượcliệu, liên kết sản xuất nông sản đến mở rộng hợp tác giữa các địa phương, là cơsở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện phương thức điều hành và cải thiệnmôi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Trần Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại diễn đàn (Ảnh: Phan Chính)

Thái Nguyên đang có nền tảng tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2026,GRDP của tỉnh tăng 11,24%, đứng thứ 6 trong 34 tỉnh, thành phố. Riêng quý III,mức tăng đạt 13,96%, đứng thứ hai cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng23,23%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 30,38 tỷ USD, tăng hơn 28% sovới cùng kỳ.

Ở khu vực doanh nghiệp, tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.545 doanhnghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.787. Những con số nàycho thấy quy mô hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng, song cũng đặt ra yêu cầunâng cao chất lượng tăng trưởng, thay vì chỉ tập trung vào tốc độ trong ngắnhạn.

Ông Hậu cho rằng Thái Nguyên cần giải quyết đồng thời ba vấn đề: tăng cườngliên kết giữa doanh nghiệp, chuyển dịch sang kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn,đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, làm chủ công nghệ cao. Đây là những điềukiện quan trọng để duy trì đà phát triển và nâng cao khả năng chống chịu củanền kinh tế trước biến động thị trường.

Theo định hướng được tỉnh xác định, đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu có từ36.000 doanh nghiệp trở lên, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50-55% GRDP. Đểhiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền địa phương xác định cần tạo môi trườngthuận lợi để doanh nghiệp mở rộng quy mô, kết nối với nhau và tham gia sâu hơnvào các chuỗi giá trị.

Tăng liên kết nội địa, mở rộng chuỗi cung ứng FDI

Một trong những vấn đề được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh làtình trạng nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn hoạt động nhỏ lẻ, thiếu liên kếttrong sản xuất và tiêu thụ. Theo ông, nếu từng doanh nghiệp chỉ dựa vào nguồnlực riêng, khả năng mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh sẽ bị hạnchế.

Tỉnh định hướng thúc đẩy các chuỗi liên kết nội địa, trong đó doanh nghiệplớn đóng vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham giachuỗi cung ứng. Sự hợp tác cần bắt đầu từ những khâu cụ thể như cung ứng nguyênliệu, sử dụng chung hạ tầng logistics, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên địa phương tỉnh Thái Nguyên.

Khi các doanh nghiệp có thể bổ trợ thế mạnh cho nhau, chi phí trung gianđược giảm bớt, đầu ra ổn định hơn và giá trị tạo ra có cơ hội được giữ lạinhiều hơn trong nền kinh tế địa phương. Đây cũng là cách giúp doanh nghiệp nhỏtừng bước nâng cao năng lực, thay vì phải tự giải quyết mọi khâu trong hoạtđộng kinh doanh.

Cùng với liên kết trong nước, Thái Nguyên muốn tận dụng tốt hơn dòng vốn đầutư trực tiếp nước ngoài (FDI) để phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong 9 thángnăm 2026, tỉnh thu hút khoảng 8,05 tỷ USD vốn FDI, đứng thứ hai cả nước. Tổngsố dự án FDI còn hiệu lực đạt 251, với tổng vốn đăng ký 19,406 tỷ USD. Samsungcùng các nhà đầu tư vệ tinh là những thành phần quan trọng trong hệ sinh tháicông nghiệp của tỉnh.

Theo ông Hậu, thu hút đầu tư trong giai đoạn tới cần đi cùng yêu cầu nângcao chất lượng dự án. Tỉnh định hướng lựa chọn các dự án có cam kết chuyển giaocông nghệ, hỗ trợ đào tạo và phát triển nhà cung cấp trong nước. Đồng thời, địaphương sẽ làm cầu nối để các tập đoàn FDI chia sẻ nhu cầu cung ứng và tiêuchuẩn kỹ thuật, giúp doanh nghiệp nội địa có cơ sở chuẩn bị năng lực tham giachuỗi.

Kinh tế xanh, chuyển đổi số và hạ tầng tạo dư địa phát triển

Một áp lực khác đối với doanh nghiệp là sự thay đổi trong tiêu chuẩn của cácthị trường xuất khẩu. Những yêu cầu liên quan đến dấu chân carbon, tiết kiệmnăng lượng và trách nhiệm môi trường ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năngtiếp cận thị trường. Vì vậy, theo ông Hậu, chuyển đổi xanh cần được xem là yêucầu thực tế đối với hoạt động sản xuất, không chỉ là định hướng dài hạn.

Thái Nguyên định hướng phát triển các khu công nghiệp sinh thái, mô hình cụmcông nghiệp tuần hoàn, khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, tái sửdụng nguồn nước và giảm chất thải. Trong nông nghiệp và lĩnh vực dược liệu,tỉnh định hướng phát triển các mô hình hữu cơ, tuần hoàn nhằm bảo tồn tàinguyên và nâng cao giá trị sản phẩm.

Các diễn giả tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên địa phương tỉnh Thái Nguyên ngày 12/10/2026. (Ảnh: Phan Chính)

Để khuyến khích doanh nghiệp đi theo hướng này, tỉnh sẽ nghiên cứu các chínhsách hỗ trợ tiếp cận quỹ đất sạch, tín dụng xanh và chuyển giao công nghệ. Hiệuquả của những chính sách đó sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai cụ thể, mức độtiếp cận của doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Song song với chuyển đổi xanh, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tự độnghóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn vào quản trị, sản xuất vàchuỗi cung ứng. Ở phía chính quyền, việc công khai thông tin quy hoạch, đất đaivà thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được xác định là hướng đi nhằmtăng tính minh bạch, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin bình đẳng và giảmthời gian xử lý công việc.

Hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực cũng là những yếu tố được đặt ra. TháiNguyên đang tập trung đẩy nhanh các dự án kết nối liên vùng, trong đó có caotốc Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới – Bắc Kạn – Cao Bằng, đường vành đai 5 vàcao tốc Thái Nguyên – Lạng Sơn. Công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đấtsạch tại các khu, cụm công nghiệp được xác định là nhiệm vụ cần ưu tiên để đóndòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng tăng cường liên kết giữa Đại học Thái Nguyên,các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, giúp chương trình đào tạo sát hơn vớinhu cầu sử dụng lao động. Nguồn nhân lực có kỹ năng sẽ là điều kiện để doanhnghiệp tiếp nhận công nghệ mới và nâng cao năng suất.

Một nhiệm vụ cấp thiết khác là sớm kiện toàn, đưa Hội Doanh nhân trẻ tỉnhThái Nguyên vào hoạt động ổn định. Ông Hậu đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tưpháp và các cơ quan liên quan rà soát pháp lý, hướng dẫn mô hình tổ chức, đồngthời phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để tổ chức đại hộitrong thời gian sớm nhất.

Theo kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, tổ chức này sẽ trở thành đầu mối kết nối đốitác, đơn hàng, thị trường, chuyên gia và nguồn lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vàvừa nâng cao năng lực, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Để các đề xuất tại diễn đàn không dừng ở trao đổi, ông Hậu yêu cầu các sở,ngành khẩn trương tổng hợp, phân loại kiến nghị, xác định cơ quan chủ trì,trách nhiệm phối hợp, thời hạn và kết quả xử lý. Những việc đã rõ quy định cầnđược giải quyết kịp thời; những vấn đề cần phối hợp phải làm rõ trách nhiệm,tránh né tránh hoặc đùn đẩy khiến doanh nghiệp mất cơ hội đầu tư.