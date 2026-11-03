Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Báo Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Loan sinh ngày 8/5/1975, quê quán xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý đất đai, cử nhân Kinh tế nông nghiệp và trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Loan từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại tỉnh Thái Nguyên như: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình; Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

Từ ngày 6/3/2025, bà Nguyễn Thị Loan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.