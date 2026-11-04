Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng kiểm tra tiến độ 3 dự án đô thị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng (áo trắng giữa) kiểm tra dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao và Công viên cây xanh Thạch Bích​​​​​​

Dự án Công viên cây xanh Thạch Bích có tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, quy mô 8,1ha, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2028. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng đợt 1 với diện tích gần 1,2ha, nhà thầu đang triển khai các công việc chuẩn bị và bóc phong hóa tại những vị trí được bàn giao. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng việc di dời mồ mả. Trong tổng số 179 ngôi mộ cần di dời, hiện đã di dời được 123 ngôi, còn 56 ngôi chưa hoàn thành.

Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao có diện tích 8,24ha, tổng vốn đầu tư hơn 296 tỷ đồng, quy hoạch 317 lô đất. Phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với khoảng 7,95ha; phần diện tích còn vướng mắc có 11 hộ chưa đủ điều kiện lập phương án và một hộ chưa đồng ý nhận tiền. Trường hợp hộ ông Hồ Thiết đã được cưỡng chế thu hồi đất ngày 27-10-2026. Chủ đầu tư phấn đấu bàn giao các lô đất sạch trong quý IV/2026, hoàn thiện hạ tầng vào quý III/2027.

Thi công dự án đường Chu Văn An và khu dân cư đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng

Đối với dự án đường Chu Văn An và khu dân cư đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng, công trình có tổng vốn đầu tư hơn 220 tỷ đồng, tuyến đường dài 376m. Nhà thầu đang thi công lớp móng cấp phối đá dăm, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 và thảm nhựa vào tháng 12-2026. Đến nay, phương án bồi thường được phê duyệt đối với hơn 33.000m² trên tổng diện tích 82.400m², đã chi trả cho 56/90 hộ dân.

Ông Nguyễn Công Hoàng kiểm tra dự án dự án đường Chu Văn An và khu dân cư

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Công Hoàng ghi nhận những chuyển biến trong triển khai các dự án sau khi chuyển chủ đầu tư từ Trung tâm Phát triển quỹ đất sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Trong đó, tuyến Chu Văn An bước đầu đáp ứng nhu cầu đi lại; khu tái định cư Khu II Đê bao đã bảo đảm trên 190 lô đất phục vụ tái định cư cho dự án Công viên Thạch Bích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; sớm triển khai các hạng mục hạ tầng còn lại tại khu tái định cư và thi công mặt đường Chu Văn An trên những đoạn đã có mặt bằng. Mục tiêu là bảo đảm việc đi lại của người dân trên tuyến đường trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, các hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, nhận đất tái định cư cần sớm được giao đất để xây dựng nhà ở. Những hạng mục thiết yếu như điện, cấp nước, thoát nước cũng phải được khắc phục, hoàn thiện, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân khi đến khu tái định cư.

Hà Vy