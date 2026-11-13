Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tiến độ các dự án tại KKT Dung Quất

Ông Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tiến độ dự án tại KKT Dung Quất

Các dự án được kiểm tra gồm: Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường; Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; các công trình hạ tầng điện gồm tuyến đường dây 110kV từ Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2 đến Trạm biến áp 110kV Dung Quất 2, Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2 và đường dây 220kV Dung Quất - Dung Quất 2; quy hoạch, đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Vạn Tường.

Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 397,7 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,6km. Đến nay, đã bàn giao mặt bằng 8,8/9,6km, đạt 92% toàn tuyến; phần còn lại vướng mắc về bồi thường, tái định cư và quy hoạch.

Khu vực thi công tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý những tồn tại, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 10-12 và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31-12-2026. Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tập trung thi công các đoạn đã có mặt bằng.

Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng, diện tích gần 88ha, công suất thiết kế 2,7 triệu tấn/năm. Giai đoạn 1 có diện tích 17,58ha, hiện còn 3 thửa đất với diện tích 0,25ha chưa hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường. Giai đoạn 2 có diện tích 70,37ha, đang tập trung khảo sát hiện trạng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất chủ động phối hợp với địa phương, các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chú trọng tiến độ các phân khu, nhất là dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất mở rộng.

Ông Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tiến độ các dự án hạ tầng điện

Đối với dự án thép ray, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất phối hợp với Hòa Phát và Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh phương án triển khai, bảo đảm hiệu quả đầu tư; xử lý hợp lý phần diện tích hành lang, không để người dân bị mắc kẹt giữa Quốc lộ 24C và nhà máy. Việc điều chỉnh phải bảo đảm chức năng hành lang, đất giao thông, phù hợp quy hoạch chung và bố trí cây xanh cách ly, đáp ứng yêu cầu môi trường.

Ông Đỗ Tâm Hiển cũng yêu cầu ưu tiên triển khai, hoàn thành đúng các mốc tiến độ đối với các công trình hạ tầng điện của Hòa Phát và Công ty Truyền tải điện. UBND xã Vạn Tường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất.

Đối với tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu sớm khởi công và hoàn thành các hạng mục trong năm 2027. Sở NN&MT hướng dẫn địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thực hiện đúng quy định và quyền lợi chính đáng của người dân.

Diễm Phúc