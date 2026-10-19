Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hòa Bình

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các phường: Hòa Bình, Thống Nhất.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe các sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện các Dự án: Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6; kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình (cũ) với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình (cũ).

Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6, tuyến đường dài khoảng 4,36km, diện tích thu hồi đất khoảng 21,7ha, ảnh hưởng đến 340 hộ dân.

Đến nay, đã chi trả bồi thường cho 261 hộ, bàn giao mặt bằng 18,2ha, tương ứng khoảng 3,56km tuyến. Một số vị trí còn vướng mắc trong xác định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc khai thác, vận chuyển đất đắp và nguồn cung vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc, diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 8,92/76,7ha, tương đương 11,72%.

Nhiều trường hợp chưa hoàn tất chi trả bồi thường, xác minh nguồn gốc đất, tài sản và điều kiện bồi thường. Bên cạnh đó, hồ sơ mời thầu xây lắp đã được gửi nhà tài trợ xem xét 3 lần, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai dự án và giải ngân vốn.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương có tổng chiều dài tuyến khoảng 2,023km, đã bàn giao mặt bằng khoảng 1,8km, còn khoảng 200m chưa được bàn giao. Công tác hoàn thiện phương án bồi thường đối với các hộ còn lại cần tiếp tục được đẩy nhanh. Giá trị thi công xây lắp đạt 24,3% giá trị hợp đồng, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đại diện nhà thầu báo cáo tình hình triển khai Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quách Tất Liêm tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung phối hợp giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB; rà soát cụ thể từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp trong xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận trong bàn giao mặt bằng.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương án xử lý, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc để vướng mắc kéo dài. Các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.