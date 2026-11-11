Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho ý kiến một số nội dung lĩnh vực Công thương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quy hoạch Cụm công nghiệp (CCN) Tân Vinh, xã Lương Sơn hiện tại bị chồng lấn bởi các dự án kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn và quy hoạch tuyến đường dân sinh trong CCN.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu phương án giải quyết phải tuân thủ theo quy định của pháp luật trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn để triển khai dự án; xã Lương Sơn trong quá trình triển khai dự án phải có cam kết đồng thuận của nhà đầu tư để đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật...

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã nghe các sở, ngành và địa phương báo cáo nội dung xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quản lý chợ thông minh - chợ số trên địa bàn tỉnh.

Dự án do Sở Công Thương làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 19,5 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030; thời gian thực hiện dự án 2026-2028.

Dự án thí điểm tại 5 chợ, gồm: Chợ trung tâm Vĩnh Tường (xã Vĩnh Tường), chợ Láng (xã Xuân Lãng), chợ phường Phong Châu, chợ trung tâm Phong Châu (xã Phù Ninh), chợ nông sản Mai Châu (xã Mai Châu).

Quang cảnh hội nghị.

Dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động quản lý và kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh; hình thành môi trường số hỗ trợ tiểu thương quản lý, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối với người tiêu dùng.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu và công tác chỉ đạo, điều hành về chợ của Sở Công Thương, UBND cấp xã và đơn vị quản lý chợ.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định sự cần thiết phải đầu tư dự án chợ thông minh - chợ số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến và là đầu mối triển khai dự án. Trong đó, cần làm rõ sự cần thiết phải đầu tư dự án; lý do chọn 5 chợ để triển khai; thực trạng của các chợ hiện tại trên địa bàn tỉnh để từ đó đưa ra giải pháp đầu tư chợ thông minh.