Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra, xem xét các dự án, cụm công nghiệp ở phía Bắc tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh khảo sát vị trí Công ty TNHH Phúc Thụy Đạt đề xuất thực hiện Nhà máy sản xuất mũ giày tại xã Quỳnh Tam. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Quỳnh Tam, Công ty TNHH Phúc Thụy Đạt đề xuất thực hiện Nhà máy Sản xuất mũ giày trên diện tích khoảng 0,88 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 71,42 tỷ đồng.

Dự án có công suất thiết kế khoảng 1,6 triệu đôi mũ giày mỗi năm, sản xuất mũ giày vải, mũ giày thể thao và phân phối bán buôn mũ giày, nguyên phụ liệu ngành may, da giày, tạo việc làm cho khoảng 500 lao động.

Nhà đầu tư cam kết áp dụng giải pháp công nghệ theo hướng giảm phát thải carbon, thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải sản xuất, sinh hoạt. Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra vị trí Công ty TNHH Phúc Thụy Đạt đề xuất thực hiện Nhà máy Sản xuất mũ giày tại xã Quỳnh Tam trên bản đồ quy hoạch. Ảnh: Thành Duy

Qua khảo sát, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung trao đổi về vị trí, quy hoạch, đất đai, môi trường và các điều kiện triển khai dự án, đặc biệt liên quan đến vị trí đề xuất nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Trong khi theo định hướng tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Nghệ An không bố trí các dự án có tính chất sản xuất công nghiệp ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trừ một số lĩnh vực chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tổng quan về vị trí Công ty TNHH Phúc Thụy Đạt đề xuất thực hiện nhà máy trên googlemaps. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, làm rõ tính phù hợp của địa điểm đề xuất dự án so với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 07, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng tại xã Quỳnh Tam, đoàn khảo sát CCN Quỳnh Châu rộng khoảng 70 ha. Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt thực hiện dự án, với tổng vốn đầu tư hạ tầng dự kiến khoảng 500 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ quý III/2026 đến hết quý IV/2028. Hiện chủ đầu tư đang lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn kiểm tra tại vị trí đầu tư CCN Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá vị trí CCN Quỳnh Châu có lợi thế về giao thông, khi tuyến đường vào cụm công nghiệp đã được đầu tư, kết nối với Quốc lộ 48, thuận lợi tiếp cận cao tốc Bắc - Nam và hệ thống cảng biển.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định, sớm triển khai thi công hạ tầng, đưa vào vận hành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khu vực đầu tư CCN Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam hiện là rừng sản xuất. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Quỳnh Sơn, đoàn khảo sát vị trí đề xuất thành lập CCN Quỳnh Mỹ do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Nghệ An đăng ký làm chủ đầu tư.

CCN Quỳnh Mỹ đã được tích hợp trong phương hướng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đoàn nghe báo cáo đề xuất đầu tư CCN Quỳnh Mỹ tại xã Quỳnh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Theo đề xuất, CCN Quỳnh Mỹ có diện tích khoảng 68,37 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 979 tỷ đồng. Vị trí dự kiến có lợi thế kết nối với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và các tuyến giao thông quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cụm công nghiệp có tiềm năng nhờ vị trí kết nối giao thông thuận lợi; đồng thời lưu ý một số nội dung.

Đây là khu vực ngập nước vào mùa mưa cho nên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đặc biệt lưu ý tính toán cao độ nền phù hợp, bảo đảm tiêu thoát nước, không ảnh hưởng khu dân cư hiện hữu. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận thành lập, nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cần tính toán cao độ nền phù hợp, bảo đảm tiêu thoát nước, không ảnh hưởng khu dân cư hiện hữu; xử lý tốt nước thải, chất thải, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, vận hành.