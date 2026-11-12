Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Hưng Dũng 2

Sau khi sáp nhập, khối Hưng Dũng 2 hiện có gần 600 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Vượt qua những khó khăn trong quá trình ổn định tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Công tác Mặt trận khối đã phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nổi bật, vận động 6 hộ dân đầu tư hơn 500 triệu đồng chỉnh trang vỉa hè, hành lang; 216 hộ dân tại chung cư Tân Hợp đóng góp gần 1,2 tỷ đồng sửa chữa mái nhà.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Hưng Dũng 2. Ảnh: Thanh Hà

Công tác an sinh xã hội được quan tâm với hàng trăm triệu đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp khó khăn; huy động hàng trăm ngày công khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng ngày càng được củng cố.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Hưng Dũng 2. Ảnh: Thanh Hà

Chung vui với bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả khối Hưng Dũng 2 đạt được; đồng thời thông tin một số thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng chí đề nghị cán bộ, nhân dân khối Hưng Dũng 2 quan tâm thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh, hạnh phúc; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững an ninh, trật tự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Hưng Dũng 2. Ảnh: Thanh Hà

Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị truyền thống trong gia đình và cộng đồng, hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 24/11/2026.

Đối với kiến nghị mở rộng, nâng cấp nhà văn hóa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gần 600 hộ dân sau sáp nhập, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị phường Trường Vinh và khối rà soát các trụ sở công dôi dư, nghiên cứu phương án tiếp nhận, cải tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng; đồng thời xem xét huy động các nguồn lực đầu tư theo hướng Nhà nước và Nhân dân cùng làm, ưu tiên những nhu cầu cấp thiết.

Đồng chí Phùng Thành Vinh trao quà của UBND tỉnh cho cán bộ, nhân dân khối Hưng Dũng 2. Ảnh: Thanh Hà

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trao quà của UBND tỉnh cho cán bộ, nhân dân khối Hưng Dũng 2; UBND phường Trường Vinh cũng trao quà cho khu dân cư và các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.