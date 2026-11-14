Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá làm việc với xã Bản Hồ

Theo báo cáo của xã Bản Hồ, trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn duy trì ổn định. Có 16/17 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt 92% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 60% kế hoạch, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 55,7%. Sản xuất nông nghiệp được triển khai đảm bảo thời vụ; công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện hiệu quả. Hoạt động du lịch, dịch vụ tiếp tục được duy trì, gắn với khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa tại một số công trình hạ tầng chuẩn bị đầu tư trên địa bàn xã Bản Hồ.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Bản Hồ còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Một số thôn như Tả Trung Hồ, Séo Trung Hồ chưa có cầu cứng để ô tô đi đến trung tâm thôn, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế. Cơ sở vật chất trường học cần tiếp tục được đầu tư để phấn đấu 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030. Đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu, nhất là ở các lĩnh vực tài chính, kế toán, đầu tư, xây dựng và công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, xã Bản Hồ đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó có khu hành chính mới với diện tích dự kiến khoảng 15,5 ha. Khu vực này được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bố trí trụ sở các cơ quan hành chính, công trình công cộng; tạo quỹ đất phát triển khu dân cư và phục vụ tái định cư giai đoạn 2027 - 2030, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo xã Bản Hồ đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.

Địa phương cũng đề xuất đầu tư cầu Bản Toòng kết nối với tỉnh lộ 152 (phục vụ nhu cầu đi lại cho hơn 389 hộ dân); cầu thôn Bản Dền (phục vụ nhu cầu đi lại của 229 hộ dân) và cầu thôn Séo Trung Hồ (đáp ứng nhu cầu đi lại của gần 150 hộ dân); đầu tư cơ sở vật chất Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Bản Hồ, trong đó xây mới khu bếp, phòng ăn và 30 phòng bán trú khép kín phục vụ 252 học sinh; sửa chữa khu hành chính Đảng ủy xã nhằm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; xây dựng tuyến đường dạo quanh hồ thủy điện Bản Hồ dài khoảng 2 km, phục vụ phát triển du lịch, nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem bản đồ, nghe thuyết minh về các công trình hạ tầng xã Bản Hồ đề xuất đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá thống nhất chủ trương đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu do xã Bản Hồ đề xuất.

Sau khi đi khảo sát thực địa và nghe báo cáo của xã Bản Hồ đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá thống nhất về chủ trương đối với một số danh mục đầu tư thiết yếu, gồm: Xây dựng khu hành chính mới, các công trình cầu dân sinh và trường học; thống nhất sửa chữa một số hạng mục tại khu hành chính hiện nay.

Đồng chí yêu cầu xã Bản Hồ khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục, hồ sơ đề xuất đầu tư, xác định rõ quy mô, mức độ ưu tiên và tính cấp thiết của từng công trình để sớm triển khai các bước tiếp theo theo quy định, đáp ứng nhu cầu dân sinh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.