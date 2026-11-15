Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT số 1 Sa Pa

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT số 1 Sa Pa (1966 - 2026).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phan Trung Bá - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Sa Pa cùng các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Trường THPT số 1 Sa Pa được thành lập tháng 8/1966 với tên gọi Trường cấp II+III Sa Pa; năm đầu có 4 lớp, 89 học sinh và 6 thầy cô giáo. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến năm học 2026 - 2027, nhà trường có 26 lớp với 1.119 học sinh, trong đó có 616 học sinh dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT số 1 Sa Pa.

Trải qua 60 năm, nhà trường đã đào tạo hơn 7.000 học sinh. Nhiều thế hệ học sinh của trường đã làm việc trong nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho quê hương và đất nước.

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên. Học sinh nhà trường đạt nhiều giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cùng nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các sân chơi trong nước và quốc tế. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT luôn duy trì ổn định trên 99%.

Năm học 2025 - 2026, học sinh nhà trường đạt 28 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh và 1 giải Ba cấp quốc gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Đồng chí Đỗ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng những thành tựu Trường THPT số 1 Sa Pa đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực, phát huy kết quả đã đạt được, viết tiếp truyền thống trong sự nghiệp “trồng người", đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT số 1 Sa Pa.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT số 1 Sa Pa vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng Giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Trường THPT số 1 Sa Pa.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ nhà giáo và cựu học sinh Trường THPT số 1 Sa Pa đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc gắn với mái trường; đồng thời trao tặng Ban Giám hiệu những món quà, lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng tri ân với ngôi trường thân yêu.