Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá dự hội nghị về trường học biên giới do Bộ Công an tổ chức

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường Trung tâm thông tin chỉ huy Bộ Công an.

Hội nghị được kết nối với Công an các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn và Quảng Ngãi.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Công an phường Lào Cai.

Tại Lào Cai, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Công an phường Lào Cai; điểm cầu Công an tỉnh có lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an phường Lào Cai.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố nhận nhiệm vụ xây dựng 25 trường, trong đó có 10 trường được khởi công vào năm 2025 và 15 trường khởi công vào năm 2026.

Với các trường khởi công năm 2025, Công an các tỉnh đã tổ chức hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kế hoạch đề ra, nỗ lực trong thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, giải ngân và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các điểm cầu tham dự Hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới, tổng mức đầu tư 2.159,8 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho khoảng 8.700 học sinh. Các trường được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn mức độ 2.

Trong 4 trường giai đoạn 1 khởi công tháng 11/2025, dù điều kiện thi công đặc biệt khó khăn, các nhà thầu đã tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, bám sát tiến độ từng ngày. Đến nay, cả 4 trường đã hoàn thành, đón học sinh vào học và bảo đảm điều kiện nội trú.

Bốn trường giai đoạn 2 tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, san nền, thi công xây dựng, với mục tiêu sớm hoàn thiện để học sinh vùng biên có điều kiện học tập tốt hơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương báo cáo tiến độ, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các công trình chậm tiến độ; đồng thời kiến nghị Bộ Công an hỗ trợ, đẩy nhanh triển khai các dự án trường học biên giới giai đoạn 2.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Thực hiện Nghị quyết 81 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 289 của Chính phủ và sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ xây dựng các trường học tại khu vực biên giới.

Đối với 4 trường giai đoạn 2, đã có 3 trường bàn giao xong mặt bằng; riêng Trường Bản Vược đang giải quyết một vướng mắc. Các công trường đã được tổ chức thi công, thiết kế các khối nhà chính được thẩm định, phê duyệt song song với tiến độ thi công.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lào Cai.

Để bảo đảm hoàn thành các dự án theo yêu cầu, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, phối hợp bố trí kịp thời nguồn vốn ngân sách Trung ương cho giai đoạn 2; đồng thời sớm xem xét chủ trương đầu tư trường biên giới tại các địa bàn khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bản Phiệt (phường Lào Cai).

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị và nhận định các địa phương đã bám sát đúng yêu cầu nhiệm vụ.

Thượng tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh, các sở, ban, ngành và Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả bước đầu đối với các trường đã hoàn thành, đưa vào hoạt động; kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh khắc phục, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Đối với các dự án khởi công năm 2025 chưa hoàn thành, Thượng tướng yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh trực tiếp báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổ chức chỉ đạo kiểm tra tiến độ, xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện đúng cam kết.

Giám đốc Công an các tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tình hình, đánh giá, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc của từng dự án; đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đúng thời gian biểu. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh chủ động phối hợp với các ngành để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tất cả dự án hoàn thành trước ngày 30/7/2027.